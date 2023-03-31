Курс доллара в апреле изменится: что на него повлияет

Каким будет курс доллара в апреле

Хотя курс доллара в Украине продолжает падать, в целом его изменения в апреле вряд ли будут существенными и составят от 37,8 до 38,8 грн за один "зеленый".

Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента казначейства банка Cominbank Герман Марченко.

По его словам, факторы влияния на цену валюты останутся прежними: стабильный официальный курс от НБУ, сохранение баланса между спросом и предложением, внушительный уровень международной финансовой помощи, невысокая инфляция, рост поступлений валюты от экспорта и повышение бизнес-активности.

К тому же важен психологический настрой украинцев, которые после тяжелой зимы успокоились и уже не бегут покупать доллары "впрок", повышая спрос и курс.

"В настоящее время Украине требуется более 4 млрд долларов ежемесячно, часть из которых идет на стабилизацию государственного бюджета, а так валютный рынок будет довольно стабильным и прогнозируемым, по крайней мере, пока нет обстоятельств, которые могли бы его вывести из равновесия", — считает Герман Марченко.

В целом же, по словам эксперта, в апреле существенных изменений на валютном рынке пока ожидать не стоит, максимум курс будет "плавать" в пределах 30 копеек за доллар.

Тем временем, по мнению экспертов, к концу года курс доллара снова превысит 40 гривен.