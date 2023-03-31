Курс долара у квітні зміниться: що на нього вплине

Яким буде курс долара у квітні

Хоча курс долара в Україні продовжує падати, загалом його зміни у квітні навряд чи будуть суттєвими та становитимуть від 37,8 до 38,8 грн за один "зелений".

Такий прогноз "Телеграфу" дав директор департаменту казначейства банку Cominbank Герман Марченко.

За його словами, фактори впливу на ціну валюти залишаться незмінними: стабільний офіційний курс від НБУ, збереження балансу між попитом та пропозицією, значний рівень міжнародної фінансової допомоги, невисока інфляція, зростання надходжень валюти від експорту та підвищення бізнес-активності.

До того ж важливим є психологічний настрій українців, які після важкої зими заспокоїлися і вже не біжать купувати долари "про запас", підвищуючи попит і курс.

"Наразі Україні потрібно понад 4 млрд доларів щомісяця, частина з яких йде на стабілізацію державного бюджету, а так валютний ринок буде досить стабільним і прогнозованим, принаймні поки немає обставин, які могли б його вивести з рівноваги", — вважає Герман Марченко.

Загалом, за словами експерта, у квітні істотних змін на валютному ринку поки що очікувати не варто, максимум курс "плаватиме" в межах 30 копійок за долар.

Тим часом, на думку експертів, до кінця року курс долара знову перевищить 40 гривень.