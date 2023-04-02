Долар з 37? Українцям розповіли, що відбудеться з курсом у квітні

Експерт озвучив прогноз по курсу долара на квітень

У квітні курс долара в Україні може знизитися з 38,3 до 36,93 грн/дол. Однак такий сценарій можливий лише за кількох умов.

Якщо Україна отримає обіцяну фінансову та військову підтримку від союзників, яку їй обіцяли, а ситуація на фронті залишиться такою, якою вона є зараз, нижня межа курсу готівкового долара може навіть дійти до горизонту міжбанку (36,93 грн/$). Такий прогноз на другий місяць весни зробив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, повідомляє UBR.

"Є дуже висока ймовірність збереження руху курсу вниз до діючих горизонтів. Якщо зараз курс знаходиться в горизонті 38,3-38,5 грн/$, тобто ймовірність, що він коливатиметься в районі 37 грн/$. Я не думаю, що він зімкнеться з міжбанком, хоча й такий варіант можливий, якщо аграрії будуть активними", – сказав Шевчишин.

За його словами, активність аграріїв – це визначальний фактор, але вона залежатиме також і від погодних умов. Якщо буде тепло і можна сіяти, аграрії продають валюту і купують гривню, на яку купують добрива та паливно-мастильні матеріали. Якщо ж навпаки, це процеси відбуваються повільніше.

Це, на думку експерти, може зрушити курс нагору. Тому коливання у коридорі 37-40 грн/$ допустимі.

Зазначимо, що за даними порталу Мінфін, сьогодні, 2 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 37,55 грн., а продають по 37,75 грн. Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Герман Марченко дав прогноз щодо курсу долара в Україні і розповів, що буде з валютою перед Великоднем.