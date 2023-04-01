Курс долара у квітні: експерт розповів, що з ним відбувається зараз і чого варто остерігатися

Очікується, що національна валюта буде зміцнюватися, але вже повільніше

В Україні очікується, що курс долара у квітні в цілому сповільнить своє падіння. Однак напередодні великодніх свят він може зробити "стрибок" вниз на 2-3%.

Про це повідомив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, пишуть "Факти ICTV". За його словами, курс "зеленого" залишатиметься стабільним, попри те, що попит на нього дещо зростає:

"Минулого тижня обсяг продажу валюти Нацбанком зріс до 500 млн доларів, що свідчить про зростання попиту на валюту. Проте іноземні кредити та гранти надходять стабільно в запланованих обсягах. Це забезпечує стабільність валютного курсу та навіть дозволяє нарощувати валютні резерви", – говорить експерт.

Березневе зміцнення курсу гривні фінексперт пояснює тим, що порівняно з минулими періодами нині населення таки знизило очікування девальвації та скоротило купівлю валюти.

"Ставки по банківських депозитах поступово зростають, тому все більше людей надають перевагу розміщенню своїх грошей на депозит, а не купівлі валюти. Проте тут також тенденція може різко змінитися. Крупні гравці використовують нинішнє падіння долара для його купівлі. Цілком ймовірно, що незабаром вони почнуть гру на підвищення", – підкреслює Хмелевський.

На його думку, така стабільність все ж може бути зруйнована загостренням на фронті чи ситуацією довкола заяв рф про ядерну зброю. Надалі очікується послаблення гривні, зокрема у зв’язку з дефіцитом бюджету та закладеним у ньому середньорічним курсом долара на рівні 42,5 грн.

Додамо, долар з початку Нового року почав стрімко дешевшати й наближатися до офіційного курсу НБУ. Як пояснив директор департаменту казначейства акціонерного товариства Cominbank Герман Марченко у коментарі "24 каналу", основними чинниками падіння стали зменшення кількості готівкової гривні на ринку, також банківські курси, наближені до офіційного, а крім того те, що населення несе валюту в обмінники.

Курс валют станом на зараз такий:

Зазначимо, що на думку іншого експерта – аналітика Євгена Веновета – вартість долара в цілому може почати зростати. Це станеться у тому разі, якщо Федеральний резерв не змінить свою жорстку політику.

До кінця року очікується, що долар перетне психологічну позначку у 40 гривень. Курс, ймовірно, вдасться втримати найближчим часом, однак ближче до кінця року контроль послаблять для стабілізації економіки.