Курс доллара в апреле: эксперт рассказал, что с ним происходит сейчас и чего следует опасаться

Ожидается, что национальная валюта будет укрепляться, но уже медленнее

В Украине ожидается, что курс доллара в апреле в целом замедлит свое падение. Накануне пасхальных праздников он даже может совершить "скачок" вниз на 2-3%. Однако позже гривну подстерегают риски.

Об этом сообщил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, пишут "Факты ICTV". По его словам, курс "зеленого" будет оставаться стабильным, несмотря на то, что спрос на него несколько растет:

"На прошлой неделе объем продаж валюты Нацбанком вырос до 500 млн долларов, что свидетельствует о росте спроса на валюту. Однако иностранные кредиты и гранты поступают стабильно в запланированных объемах. Это обеспечивает стабильность валютного курса и даже позволяет наращивать валютные резервы", – говорит эксперт.

Мартовское укрепление курса гривны финэксперт объясняет тем, что по сравнению с прошлыми периодами население все-таки снизило ожидания девальвации и сократило покупку валюты.

"Ставки по банковским депозитам постепенно растут, поэтому все больше людей предпочитают размещение своих денег на депозит, а не покупки валюты. Однако здесь также тенденция может резко измениться. Крупные игроки используют нынешнее падение доллара для его покупки. По всей вероятности, вскоре они начнут игру на повышение", – подчеркивает Хмелевский.

По его мнению, такая стабильность все же может быть разрушена обострением на фронте или ситуацией вокруг заявлений россии о ядерном оружии. В дальнейшем ожидается ослабление гривны, в частности, в связи с дефицитом бюджета и заложенным в нем среднегодовым курсом доллара на уровне 42,5 грн.

Добавим, доллар с начала Нового года начал стремительно дешеветь и приближаться к официальному курсу НБУ. Как пояснил директор департамента казначейства акционерного общества Cominbank Герман Марченко в комментарии "24 каналу", основными факторами падения стали уменьшение количества наличной гривны на рынке, также банковские курсы, приближенные к официальному, а кроме того, что население несет валюту в обменники.

Курс валют по состоянию на данный момент таков:

Отметим, что, по мнению другого эксперта – аналитика Евгения Веновета, стоимость доллара в целом может начать расти. Это произойдет в том случае, если Федеральный резерв не изменит свою жесткую политику.

До конца года ожидается, что доллар пересечет психологическую отметку в 40 гривен. Курс, вероятно, удастся удержать в ближайшее время, однако ближе к концу года ослабят контроль для стабилизации экономики.