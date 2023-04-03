Укр

Курсу доллара грозит "праздничное" падение: когда и почему это произойдет

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Никита Синицин Никита Синицин
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Доллар может подешеветь на Пасху
Доллар может подешеветь на Пасху. Фото Открытые источники

На Пасху курс доллара может упасть

Первая рабочая неделя апреля вряд ли приведет к значительному изменению курса доллара, чего нельзя сказать о середине месяца, когда из-за Пасхи гривна к заокеанской валюте серьезно подорожает. Правда, это будет временным явлением.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор департамента казначейства банка Cominbank Герман Марченко.

По его словам, в первую неделю апреля не стоит ожидать каких-либо чрезвычайных обстоятельств, которые могли бы существенно отразиться на валютном рынке. Все может измениться примерно с 6-7-го и до 16 апреля, когда на рынке будет наблюдаться "типично-праздничная" ситуация: повышенная активность продавцов наличной валюты на время может повлиять на курс в обменниках.

"По нашим оценкам, пасхальная неделя может спровоцировать снижение курса ориентировочно на 2-3% от текущего: доллар будет стоить 37,30-38,30 грн, а евро – 40-41 грн. Однако, по всем признакам, это будет временным явлением, ведь весомых экономических факторов, укрепляющих гривну, пока нет", — подчеркнул "Телеграфу" Марченко.

По словам эксперта, подобные колебания — обычное дело в дни накануне Пасхи, поскольку в этот момент украинцы часто продают доллары и евро, чтобы скупиться на праздничный стол и подарки близким.

По словам некоторых экспертов, в апреле курс доллара может снизиться до 37 гривен.

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#Гривна #Доллар #Пасха #Курс доллара