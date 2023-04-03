Курсу долара загрожує "святкове" падіння: коли і чому це станеться

На Великдень курс долара може впасти

Перший робочий тиждень квітня навряд чи призведе до значної зміни курсу долара, чого не можна сказати про середину місяця, коли через Великдень гривня до заокеанської валюти серйозно подорожчає. Щоправда, це буде тимчасовим явищем.

Про це "Телеграфу" розповів директор департаменту казначейства банку Cominbank Герман Марченко.

За його словами, у перший тиждень квітня не варто очікувати будь-яких надзвичайних обставин, які могли б суттєво позначитися на валютному ринку. Все може змінитися приблизно з 6-7-го і до 16 квітня, коли на ринку спостерігатиметься "типово-святкова" ситуація: підвищена активність продавців готівкової валюти на якийсь час може вплинути на курс в обмінниках.

"За нашими оцінками, Великодній тиждень може спровокувати зниження курсу орієнтовно на 2-3% від поточного: долар буде коштувати 37,30-38,30 грн, а євро — 40-41 грн. Однак, за всіма ознаками, це буде тимчасовим явищем, адже вагомих економічних факторів, які зміцнюють гривню, поки що немає", — підкреслив "Телеграфу" Марченко.

За словами експерта, подібні коливання — звичайна справа напередодні Великодня, оскільки в цей момент українці часто продають долари та євро, щоб скупитися на святковий стіл та подарунки близьким.

За словами деяких експертів, у квітні курс долара може знизитися до 37 гривень.