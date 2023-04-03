Ціна долара в Україні може знову похитнутись: коли варто купувати валюту

До свят частина громадян може обміняти свої валютні заощадження, що позначиться на курсі

Курс долара останнім часом знижується до гривні, однак це триватиме не довго, а тому тим громадянам, які хочуть купити валюту, краще це зробити до третьої декади місяця.

Такий прогноз озвучив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, повідомляє "Апостроф".

Так, на думку експерта, перед Великоднем валютний ринок дещо пожвавиться і курс долара тимчасово знизиться.

"Громадяни можуть обміняти частину своїх валютних заощаджень, щоб підготуватися до свята. Саме тому з 6 квітня на ринку може скластися ситуація, коли валютна пропозиція почне зростати, що відразу позначиться на курсі валют", – пояснив банкір.

Згідно з прогнозами Марченка, у Великдень (до 16 квітня) гривня може зміцнитися на 2-3%, що призведе до невеликих змін валютного курсу. Зокрема, з 6-7 квітня до 16 квітня курс валют може знизитися до 37,3-38 гривень за долар і до 39,5-40,5 гривні за євро. До цього ситуативні коливання валюти становитимуть не більше 30-50 копійок, а різниця між курсами купівлі та продажу становитиме близько 15 копійок для долара та 25 копійок для євро.

За словами Марченка, ці зміни будуть тимчасовими. Тому до кінця третьої декади квітня валютний курс повернеться до звичайних рівнів — близько 38,3 гривні за долар та 40-41 гривень за євро.

Варто зазначити, що за даними порталу Мінфін, сьогодні, 3 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37 гривень 45 копійок (купівля) та 38 гривень (продаж). На чорному ринку – 37,5/37.65. Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше ми писали, що експерт розповів, що відбувається з курсом долара і чого слід побоюватися.