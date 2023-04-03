Цена доллара в Украине может снова пошатнуться: когда стоит покупать валюту

К праздникам часть граждан могут обменять свои валютные сбережения, что отразится на курсе

Курс доллара в последнее время снижается по отношению к гривне, однако это продлится не долго, а поэтому тем гражданам, которые хотят купить валюту, лучше это сделать до третей декады месяца.

Такой прогноз озвучил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, информирует "Апостроф".

Так, по мнению эксперта, в канун Пасхи валютный рынок несколько оживится и курс доллара временно снизится.

"Граждане могут обменять часть своих валютных сбережений, чтобы подготовиться к празднику. Именно поэтому с 6 апреля на рынке может сложиться ситуация, когда валютное предложение начнет расти, что сразу скажется на курсе валют", – объяснил банкир.

Согласно прогнозам Марченко, в Пасхальную неделю (до 16 апреля) гривна может укрепиться на 2-3%, что приведет к небольшим изменениям валютного курса. В частности, с 6-7 апреля по 16 апреля курс валют может снизиться до 37,3-38 гривен за доллар и до 39,5-40,5 гривны за евро. До этого ситуативные колебания валюты составят не более 30-50 копеек, а разница между курсами купли и продажи составит около 15 копеек для доллара и 25 копеек для евро.

По словам Марченко, эти изменения будут временными. Поэтому, к концу третьей декады апреля валютный курс вернется к обычным уровням — около 38,3 гривны за доллар и 40-41 гривен за евро.

Стоит отметить, что по данным портала Минфин, сегодня, 3 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37 гривен 45 копеек (покупка) и 38 гривен (продажа). На черном рынке — 37,5/37.65. В тоже время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее мы писали, что эксперт рассказал, что происходит с курсом доллара и чего следует опасаться.