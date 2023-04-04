Украинцам рассказали, что будет с долларом в апреле: есть повод для оптимизма

Аналитик сделал прогноз по курсу доллара на апрель 2023

Ситуация на валютном рынке Украины в апреле останется без существенных изменений. Курс продажи доллара будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривен.

Причина оптимистических ожиданий заключаются в том, что Украина продолжает получать финансовую поддержку со стороны сочувствующих стран. Такой прогноз сделал аналитик компании Esperio Александр Болтян, сообщает UBR.

"Наши оценки по валютному рынку Украины оптимистичные. В апреле средний курс продажи доллара США в Украине будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривен. Средние оценки стоимости доллара США на год – 40-42 гривны за доллар", – сказал Болтян.

Аналитик считает, что в середине весны ожидается приток денег в бюджет от экспорта товаров и услуг, а также перевода денежных средств нерезидентов.

"Кроме того, по факту на наличном рынке страны сохраняется приток доллара вкладчиков, которые получают на руки валютные депозиты. А на межбанке ситуацию жестко контролирует НБУ. Тенденция пока будет неизменной. Кроме того, люди понимают, что заработать на девальвации гривны банки не дадут, поэтому считают удержание иностранной валюты нецелесообразным шагом", – добавил эксперт.

Существуют и негативные ожидания, что подкрепляют опасения мирового финансового банковского кризиса, который в свою очередь может привести к снижению темпов международной помощи нашей стране. Но в то же время никто из экспертов не ожидает в апреле курс выше 42 гривен.

Отметим, что по данным портала Минфин, сегодня, 4 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,20 грн (покупка) и 37,80 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,19 грн, а продают по 37,40. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Герман Марченко сделал прогноз относительно курса доллара в Украине и рассказал, когда могут произойти изменения.