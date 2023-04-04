Українцям розповіли, що буде з доларом у квітні: є привід для оптимізму

Аналітик зробив прогноз щодо курсу долара на квітень 2023 року.

Ситуація на валютному ринку України у квітні залишиться без істотних змін. Курс продажу долара коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень.

Причина оптимістичних очікувань полягає в тому, що Україна продовжує отримувати фінансову підтримку з боку країн, що співчувають. Такий прогноз зробив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, повідомляє UBR.

"Наші оцінки щодо валютного ринку України оптимістичні. У квітні середній курс продажу долара США в Україні коливатиметься у вузькому діапазоні 38-39 гривень. Середні оцінки вартості долара США на рік – 40-42 гривні за долар", – сказав Болтян.

Аналітик вважає, що в середині весни очікується приплив грошей до бюджету від експорту товарів та послуг, а також переказу коштів нерезидентів.

"Крім того, за фактом на готівковому ринку країни зберігається приплив долара вкладників, які отримують на руки валютні депозити. А на міжбанку ситуацію жорстко контролює НБУ. Тенденція поки що буде незмінною. Крім того, люди розуміють, що заробити на девальвації гривні банки не дадуть, тому вважають утримання іноземної валюти недоцільним кроком", – додав експерт.

Існують і негативні очікування, що підкріплюють побоювання світової фінансової банківської кризи, яка може призвести до зниження темпів міжнародної допомоги нашій країні. Але водночас ніхто з експертів не очікує у квітні на курс вище 42 гривень.

Зазначимо, що за даними порталу Мінфін, сьогодні, 4 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) і 37,80 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 37,19 грн, а продають по 37,40 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Герман Марченко зробив прогноз щодо курсу долара в Україні та розповів, коли можуть відбутися зміни.