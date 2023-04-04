Курс доллара резко упал: почему, надолго ли и причем здесь Пасха и НБУ

Эксперты считают что ситуация затянется

Во вторник, 4 апреля, в Украине резко упал курс доллара: его покупают по 37 гривен, а продают по 37,7 грн в банках и 37,25 грн. на черном рынке. При этом 3 апреля его готовы были покупать за 37,4 грн и продавать по 37,6-37,9 грн.

Такие данные приводит портал "Минфин" в своих обзорах за 3-4 апреля.

Как пояснили "Телеграфу" эксперты, подобный скачок напрямую связан с будущей Пасхой, начавшейся в Украине посевной кампанией и политикой НБУ. Также, по убеждению єкспертов, на курс доллара повлияла и международная финансовая помощь, оказанная Украине.

Так, по мнению экономического эксперта Даниила Монина, основную роль в падении курса доллара сыграло то, что в Украину за последние 2 недели "зашли" сразу 7,3 млрд дол. Это вызвало даже некий переизбыток валюты на рынке.

Соглашаясь с влиянием международной помощи на курс американской валюты, экономический эксперт Алексей Кущ добавляет, что, кроме прочего, большую роль сыграли и украинские аграрии.

"Прошло примерно 180 дней со дня открытия зерновой сделки, начала поступать валюта, в то же время необходимо вкладывать деньги в посевную, покупать топливо, семена и прочее. В итоге аграрии сейчас продают получаемую валюту и покупают гривну для финансирования своих затрат. Также нужно упомянуть продажу населением долларов перед Пасхой – это тоже влияет", — объясняет Алексей Кущ.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий, отмечая серьезное влияние фактора посевной, говорит о еще одном важном влиянии – действиях НБУ.

"С 7 апреля НБУ поднимает депозитную ставку по депозитарным сертификатам НБУ до 25%. Таким образом, банкам выгодно увеличивать депозитные ставки для населения до 18-20%, а населению становится выгодно продавать доллары и нести полученную гривну в банк на депозит. Если вы, скажем, имеете 50 тысяч долларов, то, положив их на депозит, вы за месяц заработаете примерно 35 тысяч гривен, чуть меньше 1000 долларов. Оставив же их на руках, вы вряд ли так много заработаете. Это выгодно всем, даже НБУ, которое тем самым "чистит" рынок от гривны и делает ее курс более стабильным", — объясняет эксперт механизм того, что, по его мнению, происходит сегодня на валютном рынке.

Что дальше?

По мнению Даниила Монина, это падение курса доллара временное, поскольку международной поддержки в апреле больше не будет, бакс снова вырастет до 38-39 гривен.

Василий Невмержицкий воздержался от особых прогнозов, подчеркнув, что из-за войны ситуация с курсом может измениться очень быстро и непредсказуемо.

Алексей Кущ также подчеркнул, что сейчас в основном на курс влияют сезонные факторы и это будет продолжаться еще примерно месяц.

Ранее "Телеграф" прогнозировал падение курса доллара примерно с 6-7 апреля, которого ожидал директор департамента казначейства банка Cominbank Герман Марченко в связи с приближением Пасхи.