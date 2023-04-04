Курс долара різко впав: чому, чи надовго і до чого тут Великдень та НБУ

Експерти вважають, що ситуація затягнеться

У вівторок, 4 квітня, в Україні різко впав курс долара: його купують за 37 гривень, а продають за 37,7 грн у банках та 37,25 грн. на чорному ринку. При цьому 3 квітня його готові були купувати за 37,4 грн. і продавати по 37,6-37,9 грн.

Такі дані наводить портал "Мінфін" у своїх оглядах за 3-4 квітня.

Як пояснили "Телеграфу" експерти, подібний стрибок безпосередньо пов’язаний з майбутнім Великоднем, який розпочався в Україні посівною кампанією та політикою НБУ. Також, на переконання експертів, на курс долара вплинула і міжнародна фінансова допомога, надана Україні.

Так, на думку економічного експерта Данила Моніна, основну роль у падінні курсу долара відіграло те, що в Україну за останні 2 тижні "зайшли" одразу 7,3 млрд дол. Це викликало навіть якийсь надлишок валюти на ринку.

Погоджуючись із впливом міжнародної допомоги на курс американської валюти, економічний експерт Олексій Кущ додає, що, до того ж, велику роль відіграли й українські аграрії.

"Пройшло приблизно 180 днів з дня відкриття зернової угоди, почала надходити валюта, водночас необхідно вкладати гроші в посівну, купувати паливо, насіння та інше. У результаті аграрії зараз продають отримувану валюту та купують гривню для фінансування своїх витрат. Також треба згадати продаж населенням доларів перед Великоднем – це також впливає", — пояснює Олексій Кущ.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький, наголошуючи на серйозному впливі чинника посівної, говорить про ще один важливий вплив – дії НБУ.

"З 7 квітня НБУ піднімає депозитну ставку за депозитарними сертифікатами НБУ до 25%. Таким чином, банкам вигідно збільшувати депозитні ставки для населення до 18-20%, а населенню стає вигідно продавати долари та нести отриману гривню до банку на депозит. Якщо ви, скажімо, маєте 50 тисяч доларів, то, поклавши їх на депозит, ви за місяць заробите приблизно 35 тисяч гривень, трохи менше $ 1000. Залишивши їх на руках, ви навряд чи так багато заробите. "чистить" ринок від гривні і робить її курс більш стабільним", — пояснює експерт механізм того, що, на його думку, відбувається сьогодні на валютному ринку.

Що далі?

На думку Данила Моніна, це падіння курсу долара тимчасове, оскільки міжнародної підтримки у квітні більше не буде, долар знову зросте до 38-39 гривень.

Василь Невмержицький утримався від особливих прогнозів, наголосивши, що через війну ситуація з курсом може змінитися дуже швидко та непередбачено.

Олексій Кущ також наголосив, що зараз здебільшого на курс впливають сезонні фактори і це триватиме ще приблизно місяць.

Раніше "Телеграф" прогнозував падіння курсу долара приблизно з 6-7 квітня, на який чекав директор департаменту казначейства банку Cominbank Герман Марченко у зв’язку з наближенням Великодня.