Доллар в обменниках может опуститься ниже официального? Появился интересный прогноз по курсу

Уже через несколько месяцев НБУ может пересмотреть официальный курс

Уже в ближайшее время наличный доллар в Украине может пересечь психологическую отметку и опуститься даже ниже официального курса, установленного Национальным банком.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал банкир Герман Марченко, отметив, что наличный курс американской валюты на время может опуститься ниже официального, и НБУ будет выкупать валюту США в свои резервы. Если условия будут стабильными, официальный курс также может быть пересмотрен.

"Пока же мы живем с тремя курсами. При этом путь на сближение официального, банковского и розничного неизбежен и закономерен. Правда, процесс унификации курсов не произойдет внезапно, он может продолжаться еще довольно долго. На наш взгляд, в перспективе 1-1,5 месяца курс доллара опустится ниже 37 гривен", — пояснил он.

Что с валютой в обменниках 6 апреля

По данным портала Минфин, в четверг, 6 апреля, цены на американскую валюту немного выросли.

Так, наличный доллар США сегодня обойдется:

покупка — 37,22 гривны (в среду 37,10 — гривны),

продажа — 37,34 гривны (вчера — 37,26 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению Марченко, уже после Пасхальных праздников цена валюты снова может измениться. Это будет связано с повышением спроса из-за временного снижения курса.