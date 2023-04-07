Доллар резко подскочил: появился неутешительный прогноз по курсу

Доллар в обменниках ощутимо изменился

В последние дни наличная валюта США стремительно снижалась в цене, приближаясь к официальному курсу. Однако, по прогнозам экспертов, удешевление, скорее всего, будет непродолжительным. Об этом могут говорить и сегодняшние расценки в обменниках.

Об этом в комментарии для "Факты ICTV" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что снижение цен на американскую валюту обусловлено весенне-полевыми работами на территории Украины. Однако когда они завершатся, доллар снова поползет вверх.

По словам эксперта, на сегодняшний день на рынке валют сложилась ситуация, когда гривны в стране меньше, а вот доллара – больше

"Как следствие – он (доллар, – ред.) дешевеет. Закончатся весенне-полевые работы, будут попытки вернуть его к тому уровню, чтобы он был хотя бы 39 гривен за один "зеленый", – пояснил он.

Валюта в обменниках 7 апреля

По данным финансового портала "Минфин" американская валюта в последний рабочий день недели резко пошла вверх. В частности, доллар США при покупке обойдется в обменниках 37,65 гривны по сравнению с прошлыми 37,22 гривны. В то же время, продажа в пятницу обойдется в 37,99 гривны. Хотя еще вчера цена его составляла 37,34 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего ждать от курса доллара США после Пасхальных праздников и сколь продолжительным будет уменьшение валютных цен в Украине.