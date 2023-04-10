Ми на пікові: як зміняться ціни на продукти до Великодня та після нього

Ряд продуктів до Великодня неминуче подорожчають, але далеко не всі

До Великодня ціни на продукти до святкового столу можуть зрости ще приблизно на 5-10%, але потім швидше за все буде стабілізація цін, а влітку навіть з помітне зниження.

За словами аналітика УКАБ (Українського клубу аграрного бізнесу) Максима Гопки у коментарі OBOZREVATEL, усі продукти порівняно з минулим роком серйозно подорожчали. Наприклад курячі яйця коштують по 67-75 гривень за десяток, а це удвічі дорожче, ніж у квітні 2022-го року.

М’ясо зросло у ціні залежно від частини туші від 31% (190-220 гривень за 1 кг свинячого нашийка), до 55% (170 гривень за свинячу грудинку), а найменше у м’ясній групі подорожчало сало – на 13% до 180 гривень.

Серйозно зросла ціна і на овочі, найсильніше – у 2,3 рази, на цибулю (44 грн за кг), до 29 гривень чи на 60%, подорожчала морква, та на 45% до 110 гривень – овочі.

Як прогнозує "Телеграфу" економічний експерт Олег Пензин, до Великодня навряд чи станеться сильний стрибок цін, оскільки вони й так перебувають на піку, а доходи українців не зростають. Але деякі продукти, насамперед м’ясо та молоко, справді можуть зрости в ціні на 3-5%.

"Ціна на яйця досягла свого піку і навряд чи підвищуватиметься, багато супермаркетів навіть активно вводять знижки та акції напередодні Великодня. Те ж саме з овочами: капуста, морква, буряк також досягли свого піку – порівняно з минулим роком борщовий набір і так здорожчав на 25%. Не виключаю зростання цін на огірки, помідори та зелень до Великодня, але він буде незначним", — каже експерт.

Після Великодня, як прогнозує Олег Пендзин, буде тривалий період стабільних цін на основні продукти, окрім деяких коливань до свят. Приблизно з середини червня українці можуть готуватися до помітного зниження цін на овочі – приблизно на 15-20%, оскільки буде врожай українських овочів, вирощених на відкритому ґрунті.

Повністю згоден з колегою і економічний експерт Борис Кушнірук. За його словами рівень споживання українців не може зростати через обмеженість доходів, тому й виробники не зацікавлені в різкому зростанні цін.

"Візьмемо олію. Зараз її експорт ускладнений і тому продавати її можна тільки в Україні, тому виробники змушені знижувати ціни. З урахуванням поступового потепління та досягнутого максимуму, знижуватимуться ціни на яйця. Думаю основні продукти споживчого кошика дорожчати не будуть, ймовірно, підскочить у ціні лише м’ясо на 10-15%, але це максимум на 7-10 днів, на час свят", — зазначає експерт.

З непровідних товарів у "зоні ризику", за словами економічного експерта Данила Моніна, тарифи на електроенергію.

Тим часом рекордсмену поточного року – цибулі прогнозують серйозне зниження цін через зростання посівів у західних регіонах країни.