"Золотые" куры: почему самый доступный вид мяса в Украине сравнялся в цене с самым дорогим и чего ждать в дальнейшем

За прошлый год стоимость курятины выросла на 25%.

Губительное воздействие войны на украинскую экономику переоценить трудно. По данным Госстата, в прошлом году цены на продукты питания в стране выросли на 26,6%. Буквально ежедневное удорожание жизни стало печальной обыденностью для украинцев, однако привыкнуть к ней все же непросто. Особенно если принципы ценообразования не поддаются законам логики. Так, с апреля 2022 г. стоимость всех видов мяса и птицы в Украине выросла на 25-55%. При этом курятина сравнялась в цене со свининой, а в некоторых случаях и с говядиной.

"Телеграф" выяснял, с чем связано такое неравномерное подорожание некогда доступного вида мяса, и стоит ли ожидать стабилизации ситуации на рынке до завершения войны.

Производители не хотят работать в убыток, а государство не может помочь

Согласно данным Минфина, стоимость курятины с апреля 2022 года выросла на 25%. Так, в апреле прошлого года куриное филе от одного из крупнейших производителей продукции стоило 143 грн за килограмм, а сегодня его стоимость составляет 180 грн. Куриные яйца также стали рекордсменами по повышению цены, подорожав за год с 30 до 70 грн за десяток.

Цены на курятину по состоянию на 10 апреля 2023 года

Для сравнения, свиная лопатка за это время выросла в цене со 117 до 171 грн за килограмм, и теперь доступнее курятины, а говяжий гуляш можно приобрести почти по той же цене, что и год назад — стоимость мяса выросла всего на 2 грн – с 242 до 244 грн за килограмм. Более того, говяжьи ребра за последние 12 месяцев даже подешевели — цена на них упала со 160 до 152 грн за килограмм.

По словам заместителя главы "Всеукраїнської аграрної ради" Дениса Марчука, именно сейчас отечественные производители переживают самый сложный период с начала войны. В 2022 году определенные сбережения, накопленные за прошлые годы, играли роль подушки безопасности, но за последний год они были использованы и в дальнейшем недополучены из-за реализации продукции не по рыночной цене. Теперь аграрии стоят перед выбором: работать в убыток или повышать цены.

"За время действия военного положения расходы на логистику и страхование существенно выросли и сегодняшняя стоимость продукции не способна компенсировать их. Наибольшие сложности возникли во время блекаута, когда птицекомбинаты не смогли наращивать поголовье кур, ведь инкубаторы нуждаются в большом количестве электроэнергии и ее бесперебойных поставках. Кроме того, за время войны были уничтожены комплексы птицеводства, что сильно ударило по возможности обеспечения внутреннего рынка и спровоцировало дефицит продукции. Для восстановления былых мощностей необходимо время и ресурсы. Также большое значение играет удорожание кормовой базы, цена которой зависит от урожая", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Если другие сферы бизнеса уже начали понемногу приходить в себя от шока первого года войны, то аграрный сектор переживает самый сложный период именно сейчас, говорит Денис Марчук. Ситуацию усложняет и то, что в условиях военного положения государство не способно оказывать производителям необходимую помощь для поддержки бизнеса. Пока гранты на создание, расширение или поддержку бизнеса украинские аграрии могут только через программы сотрудничества с международными партнерами.

В бюджете на 2023 год прямых дотаций для производителей не предусмотрено, а основным механизмом для стимулирования развития отрасли остается система кредитования 5-7-9%, однако она тоже не совершенна.

"Аграрии активно пользуются этой программой, но сегодня стоимость необходимого оборудования и всех материалов значительно выросла, поэтому установленного банковского лимита в 90 млн. грн. среднему бизнесу просто не хватает. Мы уже обратились в Кабмин с просьбой увеличить эту сумму вдвое, чтобы производители имели возможность наращивать мощности производства", — отмечает эксперт.

По данным AgroTimes, в прошлом году росла и экспортная цена на курятину. Уже во ІІ квартале 2022 года стоимость украинской продукции за рубежом увеличилась на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до $2,63/кг. Причиной стало оптимизация продуктового микса и высокие цены на грудку и филе в Европе и странах Ближнего Востока, а также на мелкую тушку в странах Ближнего Востока.

При этом, как сообщает Союз птицеводов Украины, за 11 месяцев 2022 года Украина экспортировала 377,2 тыс. тонн мяса и субпродуктов птицы, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За счет более высокой цены выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на сокращение экспорта, на 23% и составила $793,8 млн.

Ничего удивительного в таких тенденциях нет, говорит заслуженный экономист Украины Алексей Плотников. В связи с тем, что курс гривны по отношению к доллару вырос с 25 до 40 грн за единицу, а внутренние цены на продукцию выросли недостаточно пропорционально, экспортерам действительно выгоднее продавать птицу за валюту.

"На ситуацию со стоимостью курятины повлияли множество факторов. Среди них подорожание горючего и электроэнергии, увеличение логистических затрат, а также последствия курсовой политики. Несмотря на то, что причины вполне объективны, удовлетворение спроса внутри страны все же должно быть приоритетным для отечественного производителя ", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время волноваться, что за время войны украинские аграрии перейдут исключительно на экспорт и уже не вернутся на внутренний рынок, тоже не стоит, говорит Алексей Плотников. По словам экономиста, по завершении боевых действий фабрики будут восстановлены, объемы производства начнут постепенно увеличиваться, а соотношение внутреннего предложения и спроса сравняется. В результате это приведет и к стабилизации ситуации со стоимостью продукции.

Регулировка цен – не выход

В условиях, когда экономика попадает в зону турбулентности, рядовые граждане не редко упрекают правительство в отсутствие жесткого контроля за стоимостью основных групп товаров, ведь именно в такие периоды разрыв между ценами на продукцию и покупательной способностью населения достигает наибольших показателей.

Несмотря на то, что такой механизм кажется наиболее очевидным, на практике он приводит только к ухудшению ситуации, говорит старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.

"Установление контроля над ценами допустимо исключительно в критические моменты, когда возникает панический ажиотаж и возможные спекуляции. В других случаях это лишь усугубляет ситуацию. Доказательством этого является история с горючим, которую мы наблюдали год назад. Это приводит к уменьшению предложения по экономическим причинам и есть обременительным административным контролем, который подавляет бизнес и заставляет его выходить из страны или прекращать работу вовсе. " .

Экономист отмечает: самая сложная ситуация была год назад, когда большая часть бизнеса прекратила работать. К осени экономика постепенно начала восстанавливаться: бизнес постепенно оживал, украинцы возвращались домой. Осенью экономику снова подкосило – на этот раз террором критической инфраструктуры – но Украина устояла. Если ситуация на фронте не будет ухудшаться, а критические объекты не будут подвергаться массированным ракетным ударам, можно надеяться, что хуже всего для экономики уже позади.

"Сейчас мы наблюдаем постепенное восстановление, ведь рыночная экономика — это живой организм, который сам себя "лечит". Рост цен был связан с резким снижением предложения на рынке и тем, что к моменту получения помощи от партнеров Нацбанку приходилось финансировать госбюджет, что привело к всплеску инфляции и девальвации. В этом году ситуация более стабильная. Ожидать резкого снижения инфляции не стоит. Во-первых, это крайне маловероятно, во-вторых, это не полезно для экономики. Темпы роста цен будут уменьшаться постепенно и естественным путем", – уверен Владимир Дубровский.

"Шторм" на аграрном рынке вызван не только войной

Война проявила слабые места аграрного сектора украинской экономики. В мирные времена почти стихийная жизнь отрасли и самоустранение государства от активного участия в этом процессе давали возможность производителям развивать бизнес в условиях по удобным им правилам. Но с приходом большого кризиса этот подход оказался нежизнеспособным, говорит главный научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины Любовь Молдован.

По словам доктора наук в области экономики и управления народным хозяйством, главная проблема состоит в том, что украинское законодательство в вопросе регулирования аграрного рынка очень далеко от западноевропейских стандартов.

"Преобладает стихийное развитие сферы и стихийное формирование цен, нет оптовой торговли, не работают биржи, каналы сбыта продукции монополизированы небольшим количеством трейдеров. Если мы не изменим систему, не перейдем на стандарты ЕС в этой области, за 5-10 лет последствия будут катастрофическими", – отмечает эксперт.

Прямое влияние войны на аграрный рынок и цены на продукцию отвергать нельзя, однако списывать все проблемы исключительно на нее не стоит, говорит Любовь Молдован. Объективное снижение объемов производства должно было ощутимо нивелироваться уменьшением спроса, ведь из страны выехали более 14 млн. граждан. Поэтому говорить о повышении цены из-за дефицита курятины не приходится.

"Государство самоустранилось от регулятивной роли на аграрном рынке уже давно, однако тогда в целом условия были более благоприятными для производителей, а сейчас развиваться в этой сфере без поддержки со стороны государства крайне сложно. Изменение климатических условий будет усложнять выращивание продовольствия и производства животноводства. Уже скоро половина территории Украины не сможет заниматься сельскохозяйственной деятельностью без полива, а оросительные системы стоят немало, поэтому стоимость продукции продолжит расти. Расширять сельскохозяйственные земли мы тоже уже не можем. По состоянию на сегодняшний день распашка черноземов составляет 88,92%, дальше увеличивать уже некуда. Мы должны интегрироваться в ЕС не только на бумаге, но и в подходе к развитию и поддержке аграрного сектора", — отмечает эксперт.