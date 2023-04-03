ЕС готовится начать переговоры о вступлении Украины: журналист обозначил сроки

Переговоры могут стартовать уже в октябре

Европейская комиссия может готовить рекомендации странам ЕС о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, а также о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление.

Информацию об этом обнародовал в своем Twitter журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который специализируется на теме ЕС и НАТО.

Он сообщил, что Еврокомиссия намерена в мае предоставить обновление по статусу присоединения Украины, Молдовы и Грузии к Евросоюзу.

"Надлежащий отчет о расширении ожидается в октябре, поэтому осталось 6 месяцев, но рабочее предположение уже сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата для Грузии", — сообщил он.

Стоит отметить, что в конце января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет амбициозные планы по вступлению в ЕС в течение следующих двух лет. При этом он говорил, что надеется на начало предварительных переговоров о вступлении до конца 2023 года.

Как сообщалось ранее, Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз 23 июня 2022 года.