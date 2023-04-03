ЄС готується розпочати переговори щодо вступу України: журналіст позначив терміни

Переговори можуть стартувати вже у жовтні

Європейська комісія може готувати рекомендації країнам ЄС щодо початку переговорів щодо вступу з Україною та Молдовою, а також щодо надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ.

Інформацію про це оприлюднив у своєму Twitter журналіст видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який спеціалізується на темі ЄС та НАТО.

Він повідомив, що Єврокомісія має намір у травні надати оновлення щодо статусу приєднання України, Молдови та Грузії до Євросоюзу.

"Належний звіт про розширення очікується у жовтні, тому залишилося 6 місяців, але робоче припущення вже зараз: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата для Грузії", — повідомив він.

Варто зазначити, що наприкінці січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має амбітні плани щодо вступу до ЄС протягом наступних двох років. При цьому він говорив, що сподівається на початок попередніх переговорів щодо вступу до кінця 2023 року.

Як повідомлялося раніше, Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу 23 червня 2022 року.