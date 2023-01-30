"Амбітні плани": Шмигаль зробив цікаву заяву про вступ України до ЄС

Очікується суттєве просування у низці важливих питань

Україна планує стати повноцінним членом Євросоюзу вже у найближчі два роки, а 2023-го можуть відбутися попередні переговори щодо вступу.

Тема членства нашої країни у Європейському Союзі стане однією з головних у ході саміту ЄС-Україна, який відбудеться 3 лютого у Києві. Про це прем’єр Денис Шмигаль розповів у коментарі виданню Politico.

"У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського Союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори", — зазначив чиновник.

За його словами, на майбутньому саміті Україна очікує суттєвого просування у питаннях угоди про безвізовий режим для промислових товарів, припинення дії мит на український експорт ще на рік, а також прогресу у питанні приєднання до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включення України до зони мобільного роумінгу ЄС.

У матеріалі наголошується, що багато країн-союзниць України підтримують прагнення Києва до членства в ЄС, вважаючи його демократією, що протистоїть російській агресії. Водночас деякі країни ЄС у цьому питанні поводяться значно обережніше.

У частині країн впевнені, що країни, які претендують на вступ до Європейського Союзу, мають відповідати низці критеріїв.

"Очікування в Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах", — вважає один з високопосадовців ЄС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до роковин війни в Україні в Туреччині пройде масштабний саміт. Під час нього обговорюватимуть геополітичні та економічні наслідки російського вторгнення на територію нашої країни.

Додамо, 23 червня 2022 року Європарламент переважною більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку статусу кандидата в ЄС для України. Того ж дня Рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Але Брюссель висунув Києву сім вимог щодо реформ: реформа Конституційного суду; продовження судової реформи; антикорупція, включаючи призначення керівника САП; боротьба з відмиванням коштів; здійснення антиолігархічного закону; узгодження аудіовізуального законодавства з європейським; зміна законодавства про нацменшини.

З ходу їхньої реалізації можна буде зрозуміти про просування України до Європи.