"Амбициозные планы": Шмыгаль сделал интересное заявление о вступлении Украины в ЕС

Ожидается существенное продвижение в ряде важных вопросов

Украина планирует стать полноценным членом Евросоюза уже в ближайшие два года, а в 2023-м могут состояться предварительные переговоры о вступлении.

Тема членства нашей страны в Европейской Союзе станет одной из главных в ходе саммита ЕС-Украина, который пройдет 3 февраля в Киеве. Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал в комментарии изданию Politico.

"У нас весьма амбициозный план по присоединению к Европейскому Союзу в течение ближайших двух лет. И поэтому мы надеемся, что в этом году, в 2023, у нас уже могут пройти предварительные переговоры", — отметил чиновник.

По его словам, на предстоящем саммите Украина ожидает существенного продвижения в вопросах соглашения о безвизовом режиме для промышленных товаров, приостановки действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год, а также прогресса в вопросе присоединения к схеме платежей SEPA (Единая зона платежей в евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

В материале подчеркивается, что многие страны-союзницы Украины поддерживают стремление Киева к членству в ЕС, считая его демократией, противостоящей российской агрессии. В то же время некоторые страны ЕС в этом вопросе ведут себя куда более осторожнее.

В части стран уверены, что страны, претендующие на вступление в Европейский Союз, должны соответствовать ряду критериев.

"Ожидания в Киеве довольно высоки, но необходимо выполнить все условия, которые поставила комиссия. Это процесс, основанный на заслугах" — считает один из высокопоставленных чиновников ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к годовщине войны в Украине в Турции пройдет масштабный саммит. В ходе него будут обсуждать геополитические и экономические последствия российского вторжения на территорию нашей страны.

Добавим, 23 июня 2022 Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. В тот же день Совет ЕС присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Но Брюссель выдвинул Киеву семь требований по реформам: реформа Конституционного суда; продолжение судебной реформы; антикоррупция, включая назначение руководителя САП; борьба с отмыванием денежных средств; воплощение антиолигархического закона; согласование аудиовизуального законодательства с европейским; изменение законодательства о нацменьшинствах.

По ходу их реализации можно будет понять о продвижении Украины в Европу.