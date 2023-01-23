Евросоюз проведет масштабный саммит к годовщине войны в Украине: подробности

Посол отметил, что война в Украине коснулась всего Европейского континента, а последствия давно вышли за пределы нашей страны

В Турции проведут большой саммит накануне 24 февраля, заявил глава представительства Европейского союза в Турции и посол Николаус Мейер-Ландрут. На нем обсудят геополитические и экономические последствия войны в Украине.

Об этом пишет турецкое информационное агентство Anadolu. Николаус Мейер-Ландрут добавил, что война в Украине коснулась всей Европы.

В Турции к годовщине войны в Украине ЕС организует большой саммит. Пройдет он в Стамбуле 22 февраля и на нем будет присутствовать представитель Украины. По словам Николауса Мейер-Ландрута, война в Украине затронула весь Европейский континент. Поэтому накануне годовщины вторжения крайне важно оказать поддержку украинскому народу.

"Это также способ выразить нашу поддержку Украине. В прошлом году, 24 февраля, начало российской агрессии было определяющим моментом в европейской истории. Европейская история — это наша общая география. Люди часто ссылаются на историю безопасности США 11 сентября. Это был момент перемен. Я могу сказать, что 24 февраля 2022 года существует столь же важная ситуация с безопасностью в Европе. У нас на нашем континенте война, жестокая большая война, война с последствиями далеко за пределами Европейского континента", — подчеркнул посол.

Темами саммита будут геополитические и экономические последствия войны. Также Николаус Мейер-Ландрут подчеркнул, что результаты войны уже вышли за пределы Украины и затронули всех.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по мнению аналитиков, темпы и объемы поставок вооружения говорят о том, что война в Украине вряд ли закончится в этом году.