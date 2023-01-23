Євросоюз проведе масштабний саміт до роковин війни в Україні: подробиці

Посол зазначив, що війна в Україні торкнулася всього Європейського континенту, а наслідки давно вийшли за межі нашої країни

У Туреччині проведуть великий саміт напередодні 24 лютого, заявив голова представництва Європейського союзу в Туреччині та посол Ніколаус Мейєр-Ландрут. На ньому обговорять геополітичні та економічні наслідки війни в Україні.

Про це пише турецьке інформаційне агентство Anadolu. Ніколаус Мейєр-Ландрут додав, що війна в Україні торкнулася всієї Європи.

У Туреччині до роковин війни в Україні ЄС організує великий саміт. Пройде він у Стамбулі 22 лютого і на ньому буде присутній представник України. За словами Ніколауса Мейєр-Ландрута, війна в Україні торкнулася всього Європейського континенту. Тому напередодні річниці вторгнення дуже важливо надати підтримку українському народові.

"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. Минулого року, 24 лютого, початок російської агресії був визначальним моментом у європейській історії. Європейська історія — це наша спільна географія. Люди часто посилаються на історію безпеки США 11 вересня. Це був момент змін. Я можу сказати, що 24 лютого 2022 року існує така ж важлива ситуація з безпекою в Європі. У нас на нашому континенті війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами Європейського континенту", — наголосив посол.

Темами саміту будуть геополітичні та економічні наслідки війни. Також Ніколаус Мейєр-Ландрут підкреслив, що результати війни вже вийшли за межі України і торкнулися всіх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на думку аналітиків, темпи та обсяги постачання озброєння говорять про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться цього року.