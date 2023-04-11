Як спекти ідеальну паску: температурні секрети великодньої випічки

Правильна паска — це також про температуру і час випічки

Незабаром Великдень, а це означає, що досвідчені господарки збирають секрети ідеальної паски. Однак смак випічки залежить не тільки від смачного тіста та якісних продуктів, а й від дотримання тимчасового та температурного режиму при її випіканні.

Разом зі Vkusnoo розберемося, скільки потрібно пекти паску в духовці, мультиварці та хлібопічці, а також з’ясуємо, як температура впливає час її приготування. За допомогою наших порад ваша випічка буде просто чарівною.

Скільки часу потрібно випікати паску

У духовці при помірному вогні випікання паски масою до 1,5 кг триває майже годину. Якщо вона велика і важить до 2-х кг, то час приготування збільшується до півтори години. Маленька паска печеться приблизно 35 хвилин. Готовність виробу перевіряється за допомогою дерев’яної зубочистки. Її встромляють у сире тісто перед початком процедури, а після закінчення – виймають. Сухість зубочистки говорить про готовність випічки.

У мультиварці існує обмеження часу випікання – 60-65 хвилин. Для здобного тіста цього часу обмаль. Тому не слід відразу відкривати кришку мультиварки, а просто встановити додатковий час. Паску також можна потримати до готовності в режимі обігріву. Головне – час випічки повинен становити близько півтори години.

Випікання у хлібопічці залежить від її моделі. Потрібно вибрати спеціальний режим і дотримуватися інструкцій. Якщо такої програми немає, то вибирають режим найдовшої випічки.

При якій температурі необхідно випікати паску в духовці

Електродуховку слід розігріти до 100 градусів. Тісто, що піднялося до 2/3 форми, ставиться у гарячу духовку. Через 10 хвилин температурний режим виставляють на 180-200 градусів і продовжують випікати паску до готовності.

Газову духовку розігрівають протягом 15 хвилин, виставивши максимальну температуру. Потім паску поміщають усередину і регулюють температуру до 210-220 градусів. Якщо випічка висока, достатньо температури до 200 градусів. На нижню полицю необхідно помістити ємність із гарячою водою. Щоб не підгорів верх виробу, його можна накрити вологим кружечком паперу.

А ось при приготуванні паски в паперових формах рекомендується знизити температуру випікання до 160 градусів. Готовність виробу також можна перевіряти дерев’яною зубочисткою.

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