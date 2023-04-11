Как испечь идеальную паску: температурные секреты пасхальной выпечки

Правильная паска — это также о температуре и времени выпечки

Скоро Пасха, а это значит, что опытные хозяюшки собирают секреты идеальной паски. Однако вкус выпечки зависит не только от вкусного теста и качественных продуктов, но и от соблюдения временного и температурного режима при ее выпекании.

Вместе со Vkusnoo разберемся, как сколько нужно печь паску в духовке, мультиварке и хлебопечке, а также выясним, как температура влияет время ее приготовления. С помощью наших советов ваша выпечка будет просто волшебной.

Сколько времени нужно выпекать паску

В духовке при умеренном огне, выпекание паски массой до 1,5 кг длится почти час. Если она большая и весит до 2-х кг, то время приготовления увеличивается до полутора часов. Маленькая паска печется примерно 35 минут. Готовность изделия проверяется с помощью деревянной зубочистки. Ее втыкают в сырое тесто перед началом процедуры, а по окончании – вынимают. Сухость зубочистки говорит о готовности выпечки.

В мультиварке существует ограничение времени выпекания — 60-65 минут. Для сдобного теста этого времени маловато. Поэтому не следует сразу же открывать крышку мультиварки, а просто установить дополнительное время. Паску также можно подержать до готовности в режиме подогрева. Главное – время выпечки должно составить около полутора часов.

Выпекание в хлебопечке зависит от ее модели. Нужно выбрать специальный режим и следовать инструкциям. Если такой программы нет, то выбирают режим самой длинной выпечки.

При какой температуре необходимо выпекать паску в духовке

Электродуховку следует разогреть до 100 градусов. Тесто, поднявшееся до 2/3 формы, ставится в горячую духовку. Через 10 минут температурный режим выставляют на 180-200 градусов и продолжают выпекать паску до готовности.

Газовую духовку разогревают в течение 15 минут, выставив максимальную температуру. Затем паску помещают внутрь и регулируют температуру до 210-220 градусов. Если выпечка высокая, то достаточно температуры до 200 градусов. На нижнюю полку необходимо поместить емкость с горячей водой. Чтобы не подгорел верх изделия, его можно накрыть влажным кружочком бумаги.

А вот при приготовлении пасок в бумажных формах рекомендуется снизить температуру выпекания до 160 градусов. Готовность изделия также можно проверять деревянной зубочисткой.

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