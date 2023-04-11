Пять минут - и готово: самый простой рецепт пасхальной глазури
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Конец "танцам" вокруг глазури
Сладкая глазурь служит украшением любимой паски, делает ее яркой, красивой и аппетитной. Она не должна крошиться, а лишь гладко покрывать верх пасочки. Самые популярные глазури для пасок делаются либо на основе яичного белка либо желатина.
Однако в рецепте от Ukr.Media нет ни того, ни другого. Этот рецепт очень прост, и любая хозяйка освоит его за минуту. Глазурь получается вкусной, она совсем не крошиться и застывает за 5 минут.
Как приготовить глазурь без белка и желатина
Ингредиенты:
- сливочное масло – 30 гр.;
- сахарная пудра — 300 гр.;
- сливки (любой жирности) – 50 гр.;
- ванилин – по вкусу.
Способ приготовления:
- Сливки необходимо немного подогреть и растопить в них сливочное масло. Не нагревайте их слишком сильно: достаточно, чтобы масло просто соединилось со сливками, сообщает
- Добавьте сахарную пудру с ванилином, взбейте миксером, чтобы соединить компоненты. У вас получится тягучая глазурь. Готовить ее нужно перед самым украшением паски, поскольку она быстро застывает.
- Нанесите глазурь на куличи, украсьте орехами, посыпкой, шоколадом по вкусу.
Такая глазурь точно украсит любую вашу выпечку. Но лучше наносить ее сразу — она очень быстро схватывается.