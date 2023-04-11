Пять минут - и готово: самый простой рецепт пасхальной глазури

Конец "танцам" вокруг глазури

Сладкая глазурь служит украшением любимой паски, делает ее яркой, красивой и аппетитной. Она не должна крошиться, а лишь гладко покрывать верх пасочки. Самые популярные глазури для пасок делаются либо на основе яичного белка либо желатина.

Однако в рецепте от Ukr.Media нет ни того, ни другого. Этот рецепт очень прост, и любая хозяйка освоит его за минуту. Глазурь получается вкусной, она совсем не крошиться и застывает за 5 минут.

Как приготовить глазурь без белка и желатина

Ингредиенты:

сливочное масло – 30 гр.;

сахарная пудра — 300 гр.;

сливки (любой жирности) – 50 гр.;

ванилин – по вкусу.

Способ приготовления:

Сливки необходимо немного подогреть и растопить в них сливочное масло. Не нагревайте их слишком сильно: достаточно, чтобы масло просто соединилось со сливками, сообщает Добавьте сахарную пудру с ванилином, взбейте миксером, чтобы соединить компоненты. У вас получится тягучая глазурь. Готовить ее нужно перед самым украшением паски, поскольку она быстро застывает. Нанесите глазурь на куличи, украсьте орехами, посыпкой, шоколадом по вкусу.

Такая глазурь точно украсит любую вашу выпечку. Но лучше наносить ее сразу — она очень быстро схватывается.