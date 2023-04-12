Великдень-2023, комендантська година та патрулі. Як святкуватимуть в умовах воєнного стану у різних містах України

Православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 16 квітня

Це вже буде другий Великдень, який українці зустрічають в умовах повномасштабної війни.

Традиційні всенічна служба, походи з кошиками до церков будуть обмежуватися реаліями війни: комендантською годиною, необхідністю планувати маршрут у церкву враховуючи повітряні тривоги.

Більшість парафій дозволили парафіянам святити кошики в суботу удень. А у прифронтових та звільнених населених пунктах заборонено відвідувати кладовища (Харківська та Херсонська обл.).

"Телеграф" розповідає про те, як цього року працюватимуть церкви та чи можна піти додому розговлятися одразу після всенічної:

Комендантська година у різних містах

Комендантську годину в Україні на Великдень скасовувати не будуть, але у деяких регіонах її скоротять (як-от у Кропивницькому 15-го і 16-го квітня):

Закарпатська область — комендантської години немає;

Вінницька область — з 00:00 до 5:00;

Донецька область — з 21:00 до 5:00;

Житомирська область — з 00:00 до 5:00;

Запорізька область — з 23:00 до 5:00;

Івано-Франківська область — з 00:00 до 5:00;

Кіровоградська область — з 23:00 до 4:00;

Львівська область — з 00:00 до 05:00.

Луганська область — з 21:00 до 5:00;

Миколаївська область — з 00:00 до 5:00;

Одеська область — з 00:00 до 5:00;

Полтавська область — 00:00 до 4:00;

Сумська область — з 23:00 до 4:00;

Тернопільська область — з 00:00 до 04:00;

Херсонська область — з 20:00 до 6:00

Хмельницька область — з 00:00 до 3:00 ;

— з ; Черкаська область — з 00:00 до 4:00;

Чернівецька область — з 00:00 до 5:00;

Чернігівська область — з 00:00 до 4:00.

Київ та область — 00:00 до 05:00.

Київ: вечірні та ранкові молебні

У Києві молебні заплановані у 163-х культових спорудах, передає КМВА. Храми та собори будуть відкриті для вечірніх та ранкових молебнів 15-го та 16-го квітня:

15.04.2023 вечірні молебні проведуть в період з 15:00 до 23:00 год.

год. 16.04.2023 заплановані ранкові молебні — в період з 05:00 до 18:00 год.

Більшість храмів і священників дозволять освячувати кошики в суботу.

Вночі головні закриті богослужіння транслюватимуться онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі ПЦУ в YouTube та у Facebook. Перебувати в храмах у цей час може винятково духовенство з обмеженням доступу для вірян.

УГКЦ у розкладі вказує лише час поза комендантською годиною (Патріарший собор Воскресіння Христового, Київ):

Велика субота, 15 квітня:

08:00 — Часи, обідниця

09:00 — Вечірня з Літургією Василія Великого

15:00 — Освячення пасок

Світле Христове Воскресіння. Пасха, 16 квітня:

7:30 — Надгробне, Пасхальна утреня, Архиєрейська Божественна Літургія і освячення пасок (пряма трансляція на "Живому телебаченні").

11:00 — Божественна Літургія, освячення пасок.

18:00 — Великодня вечірня.

Додаткові патрулі у Лаврі

У Києві посилять заходи безпеки на Великдень, зокрема, патрульна поліція та Добровольчі формування територіальних громад патрулюватимуть Києво-Печерську лавру.

Звідти досі відмовляється виїжджати УПЦ МП, а митрополит ПЦУ Епіфаній проведе Великодню службу в Успенському соборі. Швидше за все, молитва буде після комендантської години вранці.

Патрулюватимуть також місця проведення богослужінь та зібрання вірян. Всього для підтримання правопорядку у Києві залучать понад тисячу поліціянтів, близько 120 добровольців і 500 співробітників муніципальної охорони.

Львів: Нічних Богослужінь не буде

У Львові владики усіх конфесій погодилися не проводити всенічні. Віряни зможуть долучитися до молитви ввечері перед комендантською годиною та вранці після неї. Нагадаємо, що комендантська година у місті діє з 00:00 до 05:00.

Собор святого Юра УГКЦ розпочне благословіння пасок ще о 12:00 в суботу, воно триватиме до 20:00. У неділю Божественна Літургія розпочнеться о 8:00.

Свято-Покровський кафедральний Собор ПЦУ на вул. Грушевського, 2, розпочне освячення пасхальних приношень об 11:00 в суботу. У неділю о 6:30 буде полуношниця, а о 7:00 – Пасхальна Утреня.

Харків без "гробків"

У місті будуть закриті для відвідування усі кладовища через мінну небезпеку. Патрульна поліція буде патрулювати кладовища, щоб не допустити нещасних випадків.

Комендантську годину змінювати не будуть, тож під час неї не буде проходити освячення пасок та служби у церквах.

Освячення пасок буде тривати протягом усього світлового дня.

Інші міста

Так, Вінницький кафедральний собор ПЦУ 16 квітня 2023 відчиниться лише о 5 ранку у зв’язку з комендантською годиною, хоча о 00:00 – там буде тривати Божественна літургія.

В Івано-Франківську начальник відділу внутрішньої політики міськради Ігор Кінаш оприлюднив розклад богослужінь у храмах міста.

Так, собор Воскресіння Христового УГКЦ:

15 квітня о 8:00 — вечірня служба Божа (з 16:00 до 21:00 посвячення пасок);

16 квітня о 8:00 — служба Божа й освячення пасок. О 12:00 — служба Божа.

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ:

15 квітня о 9:00 — Божественна літургія (з 14:00 до 21:00 освячення пасок);

16 квітня о 5:00 — Пасхальна митрополича божественна літургія (освячення пасок).

Свято-Покровський кафедральний собор ПЦУ:

15 квітня о 9:00 — Божественна літургія;

16 квітня о 6:00 та 10:00 — Пасхальна літургія (освячення пасок).

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ:

15 квітня з 16:00 до 18:00 — освячення пасок;

16 квітня о 6:00 — Божественна літургія (освячення пасок).

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