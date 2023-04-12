Велика середа 12 квітня: що заборонено робити на третій день Страсної седмиці

Цього дня віряни ретельно прибирають оселю і прикрашають її до Великодня

У християн східного обряду триває Страсний тиждень, який цього року розпочався 10 квітня і завершиться за день до Великодня 16 квітня. Раніше ми публікували добірку найсильніших молитов, які обов’язково потрібно читати на Світле Христове Воскресіння.

2023 року Велика середа випала на 12 квітня. Вважається, що саме цього дня Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібників. Також у Велику середу згадують Марію Магдалину, яка своїми сльозами омила ноги Спасителя, витерла їх власним волоссям і, таким чином, очистилася від гріхів.

З цього дня починається кропітка підготовка до Великодня. Віряни прибирають оселі і наводять лад у господарстві, купують головний атрибут свята — яйця. Також не забувають дотримуватися суворого посту: у Велику середу прийнятне сухоїдіння – хліб, вода, сирі фрукти та овочі, мед, сухофрукти, горіхи.

Що не можна робити 12 квітня у Велику середу

Шумно веселитися та влаштовувати гуляння.

Через Великий піст не можна вживати продукти тваринного походження та пити алкоголь.

Ворожити і захоплюватися азартними іграми.

Займатися важкою працею.

Лаятися, сваритися і лихословити.

Відмовляти іншим у допомозі.

Раніше ми розповідали, які церковні свята відзначатимуть українці у квітні 2023 року. На цей місяць припадає не лише Благовіщення, Вербна неділя та світлий Великдень, а й Радониця (так звані "Проводи").