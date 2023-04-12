З кожним циклом схуднення жиру в тілі стає все більше, а мускулів менше

Люди послушно постяться півтора місяця, обмежують себе в певних продуктах і алкоголі, щоб на Великдень, з голодухи, з новими силами та запалом накинутись на харчі та етанол. Фармацевти не дрімають: за тиждень до Великодня усюди можна побачити рекламу ензимів, які мають допомогти підшлунковій перетравити нефізіологічну кількість їжі. Може, підпищик, ми все-таки не творіння Господні, а мавпи? Га?

За місяць до Паски різко зростає попит на різні марафони схуднення. Цілий березень люди обмежують себе в їжі, виконують надмірні фізичні вправи, аби на Паску надіти лілову сукню в білий горошок на нове тіло і… від'їстись назад. Адже три дні свят — можна їсти багато, часто, постійно. А після Паски, коли холодильник буде спустошений остаточно, знов на марафон…

Така циклічність схуднення негативно позначається на композиції тіла: З КОЖНИМ ЦИКЛОМ СХУДНЕННЯ ЖИРУ В ТІЛІ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕ, А МУСКУЛІВ — МЕНШЕ. Людина, яка худне до якоїсь події Х, приречена на невдачу: подія Х проходить, стимулу тримати свою харчову поведінку під контролем більше нема — зайві кілограми вертаються.

Те, що в нашій культурі заведено зловживати їжею на свята — не означає, що така поведінка вигідна хоч комусь з нас. НАДЛИШОК КАЛОРІЙ ЗАВЖДИ ЙДЕ В ЗАПАСИ і ти не переконаєш свій організм не накопичувати жир словами "Слухай, я ж не заради втіхи, в нас свята, традиції".

Та й суть свята не в тому, щоб поглинати їжу в нефізіологічних кількостях, дух свята в комунікації. Зібратись великою родиною, сходити в гості до кума. Обійми, сміх, жарти, душевні бесіди за столом — от що таке свято. І все це може і навіть має супроводжувати їжа. АЛЕ ЇЖА ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЇСТИ, А НЕ ОБ'ЇДАТИСЬ. І ні, я не збираюсь в тебе забрати свято, я хочу дати 5 порад, як провести Великодні свята і з радістю і без накопичення зайвих кілограмів в тілі.

Порада 1 — воруши тілом!

Жир в організмі накопичується лише тоді, коли в організм надходить більше калорій, ніж цей організм використовує. Враховуючи, що на свята їжа калорійна, її багато і вона так і проситься до рота, нам треба зробити, щоб організм багато калорій витрачав. Єдиний дієвий засіб тут — ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ. Шургай ногами по асфальту, мотиляй тілом на треніровці. Свято не забороняє рухатись.

Порада 2 — їж, зголоднівши

Свята — не зелене світло жерти без упину. АДЕКВАТНА ХАРЧОВА ПОВЕДІНКА ПЕРЕДБАЧАЄ ВЖИВАННЯ ЇЖІ ЛИШЕ В ГОЛОДНОМУ СТАНІ. Це правило розповсюджується і на свята. Так, сам факт знання того, що в холодильнику ковбасочка і яєчко, провокуватиме бажання частенько до нього заглядати. Борися з цим, підпищик. Як тільки появився імпульс щось піджувати, питай себе: я зараз дійсно голодний?

Порада 3 — почни трапезу із ситної їжі

ПОЧНИ ТРАПЕЗУ З СИТНОЇ НЕКАЛОРІЙНОЇ ЇЖІ, заповніть нею жилудок і тоді для пасочки, яєчка і ковбасочки залишиться менше місця. Для таких справ підходять овочеві салати, фрукти, нежирне м'ясо чи риба.

Порада 4 — практикуй періодичне голодування

От запросила тебе теща з тестем в гості на 19:00, а ти знаєш, що там просто силоміць пхають їжу до рота — змушують їсти. Народна мудрість каже "в гості ситим не ходять", і ми це використаємо собі на користь. Ти в дома нічого не їж з самого ранку, прийди до тещі голодним як пес. Цим ти вб'єш трьох зайців:

1) збережеш їжу вдома;

2) порадуєш тещу хорошим апетитом;

3) кількість калорій, яку ти поглинеш за день, не перевищить твої енерговтрати (ти ж ще й рухатись будеш).

АДЖЕ ПЕРЕЇДАННЯ — ЦЕ НЕ ОБ'ЄМНИЙ ПРИЙОМ ЇЖІ, А КОЛИ ТИ В ДЕНЬ СПОЖИВ БІЛЬШЕ, НІЖ ПОТРАТИВ.

Порада 5 — алкоголь дозуй і вибирай без зайвих калорій

Алкоголь для фігури, по суті, нейтральний, там такі ж калорії, як в інших продуктах. Але слід врахувати, що крім калорійного етанолу в алкогольних напоях може бути багато цукру чи жирів. Тому раджу вибирати сухі вина, або щось міцне, типу горілка, коньяк, віскі. І не зловживай, звісно.

Ми живемо в час, коли їжа вкрай доступна і неймовірно смачна. Паска — це не зелене світло їсти без упину без наслідків для фігури. Нах#й харчове свинство! За все в житті приходиться платити. Я тобі пропоную не кидатись в крайності, а ловити баланс. Крайності — завжди погано.

Смачної паски, підпищик!

Завжди твій Віктор Мандзяк — той, що, незважаючи на усвідомлення обмеженості власних когнітивних можливостей, силкується пізнати цей світ.