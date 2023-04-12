Без молока та яєць: готуємо смачну та пишну веганську паску

Навіть без молочних продуктів та яєць буде смачно

У майже всіх рецептах великодньої паски використовується велика кількість молока та яєць. До речі, ми писали, як пофарбувати яйця лише натуральними барвниками. Багато людей дотримується веганської дієти, тобто не вживає продуктів тваринного походження.

Зазвичай це пов’язано з етичними причинами або за станом здоров’я. На порталі "Фокус" поділились рецепт смачної веганської паски без молока та яєць.

Інгредієнти:

стиглий банан — 1 шт

сухі дріжджі — 5 г

цукор — 150 г

вівсяне або інше рослинне молоко — 250 мл

борошно — 250 г

родзинки — 50 г

курага — 50 г

рослинна олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Беремо велику миску або каструлю. На дні виделкою розминаємо банан. Додаємо дріжджі та цукор. В миску вливаємо тепле рослинне молоко, просіюємо борошно. Вимішуємо все до однорідності. Вливаємо олію, знову вимішуємо. Промиті і просушені сухофрукти обвалюємо в борошні і вмішуємо в тісто. Розкладаємо його по формах, накриваємо вологим рушником і залишаємо в теплому місці. Маса повинна за годину збільшитись в об’ємі. Паску випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності. Перевіряємо дерев’яною паличкою.

Готову паску прикрашаємо на власний розсуд. Можна покрити її глазуррю на желатині, а замість хімічної посипки викласти горіхи та сухофрукти.