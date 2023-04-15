"Святкові подарунки": українські воїни підготували окупантам "писанки", які вибухатимуть (фото)

Готують росіянам великодній настрій

В ЗСУ підготовка до Великодня своєрідна. Так, бійці закликають обмежити передачі смаколиків на фронт, бо вони псуються. Тим часом самі воїни також фарбують "писанки". Однак вони особливі — для окупантів.

Як повідомляє ОК "Північ", замість яєць у писанках для окупантів будуть гранати. "Великдень тільки завтра, а наші захисники вже готують "святкові подарунки" для окупантів. Цей дух предків-козаків зламати не під силу нікому", — йдеться у повідомленні.

Святкові яйця для окупантів

Писанки складатимуть у такий ящик

Військовий пише послання

Патріотично розфарбовані гранати

Так, воїни пензликами та фарбами прикрашають гранати Ф-1 та РГД-5. Їх зафарбовують як в однорідний колір, так і розмальовують орнаментом чи українськими державними символами. У коментарях вже назвали ці писанки наступальними.

Нагадаємо, що охочим передати воїнам великодні смаколики, пасочки тощо волонтери рекомендують цього не робити. Натомість можна задонатити на збори машин чи обладнання. До прикладу, допомогти придбати броньовик. Акцію так і назвали "Обміняй пасочку на броньовик для ЗСУ.

А днями українські військові підхопили веселий тренд у TikTok. Вони записували кумедні відео під пісню "Будь ласка, відпустіть на Пасху".