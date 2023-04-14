Великодній кошик 2023 року: що категорично не можна нести до церкви, а що обов’язково потрібно

До вашої уваги інфографіка з переліками продуктів, які можна святити на Великдень, і які не можна

Вже цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду відзначатимуть найважливіше у році свято — Світле Христове Воскресіння. Нагадаємо, що дата святкування Великодня щороку змінюється, адже обчислюється за місячним календарем, а також, що християни західного та східного обрядів відзначають у різні дати.

Це світле свято здавна має низку традицій, яких дотримуються віряни. Наприклад, традиція відвідування церкви та освячення святкових частувань у це свято є обов’язковою для обох обрядів.

"Телеграф" ділиться зі своїми читачами докладною інфографікою, в якій розповідаємо, що можна й не можна класти до великоднього кошика. Також ми розповімо вам, чим відрізняються святкові набори у вірян західного та східного обрядів.

Великодній кошик 2023: що можна святити і що категорично не можна нести до церкви на Великдень

Чим відрізняється великодній кошик у західних та східних християн

Особливої різниці у пасхальних кошиках християн західного та східного обрядів немає, проте вони все ж таки є. Їх зовсім небагато:

Наприклад, у католиків набір продуктів менший, ніж у православних, адже представники східного обряду можуть покласти у свій кошик і м’ясо, і овочі. Також християни східного обряду святять вино, але лише дозволене у церкві — Кагор, а західного обряду — несуть із собою пляшку з водою.

Різниця також є і у використанні свічки у церкві. Віряни східного обряду вставляють її у паску та підпалюють, а західного обряду тримають свічку в руках.

І останнє — християни західного обряду йдуть до церкви на Великдень з уже освяченими продуктами, а православні східного обряду освячують свої святкові кошики на день Великодня.

"Телеграф" раніше розповідав, що заборонено робити на Великдень. Серед них речі, про які ми навіть не замислювалися.