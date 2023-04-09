"Поміняй пасочку на броньовик" - як великодня випічка допомагає ЗСУ

Волонтери пропонують українцям не відправляти у Великдень на передову смаколики, а задонатити на важливі збори.

На фоні закликів військових обмежити передачу на фронт традиційних великодніх страв волонтери започатковують акції з "обміну" пасок на важливі для військових речі. Одна з таких ініціатив реалізується киянами для Запоріжжя – тут триває збір на потреби школи операторів безпілотників. Іншу "розкручують" в Ужгороді, закликаючи долучитись до придбання броньованої автівки.

Можна підтримати військових інакше: допомогти придбати "броню"

Акцію "Поміняй пасочку на броньовик для ЗСУ" запустили дві волонтерки з Ужгорода. Для Олександри Кось та Катерини Брижань – це не перший досвід збору донатів на підтримку військових.

"Разом з Катею, Роксоланою Сливкою та Сергієм Голодом вже двічі організовували в Ужгороді благодійну подію "Поділись", в рамках якої продавали речі з історією, надані інфлюенсерами, та нові від українських брендів, – розповіла "Телеграфу" Олександра. – Перший раз зібрали 200 тис. гривень і передали їх відомому письменнику Андрію Любці, який купує автівки для військових. Другий раз, а саме 2 квітня, сума вийшла більшою – 400 тис. гривень. Ці кошти використаємо на придбання швидкої допомоги, зараз шукаємо автівку, яка підходить за параметрами.

Також дівчата проводили акції окремо – Олександра, наприклад, вже кілька разів проводила різні варіанти маркетів, в тому числі книжкові. Результатом стала загальна сума в більш ніж 800 тис. гривень. А Катерина обмінювала збірку рецептів на донати.

В Ужгороді волонтерки пропонують підтримувати військових донатами на придбання автівки.

"Нова ідея прийшла спонтанно, до Каті звернувся знайомий військовий із запитом на броньоване авто, – додає Олександра. – І ми подумали: скоро Великдень, люди будуть до нього готуватися і напевно захочуть пригостити військових, але можна підтримати їх інакше, наприклад, допомогти придбати техніку, яка може зберегти чиєсь життя. Тож ми трошки покреативили та запропонували робити донати замість пасок чи ковбаси, щоб вже на наступний Великдень всі захисники куштували їх разом з родинами вдома.

Проєкт "Поділись" дозволив волонтерам з Ужгорода зібрати 600 тис. гривень на автівки для військових.

Всі святкові смаколики дівчата оцінили, орієнтуючись на середню вартість їх виготовлення та придбання, щоб наочно показати, яким може бути внесок. Наприклад, 100 гривень замість звичайної пасочки й 200 – замість пасочки з начинкою і декором, 125 – за десяток писанок, 400 – за кіло шовдаря (так на Закарпатті називають свинячий окіст з тонким салом і добре обсмаленою шкіркою), і 1000 – за цілий Великодній кошик.

"Це приблизні ціни лише для того, щоб мотивувати людей і показати, що можна зробити внесок будь-якого розміру, – уточнює Олександра. – І ми отримали відгук, запустили акцію 5 квітня зранку і вже вдень 9-го маємо дві третини суми – 203 тис. гривень. Дуже сподіваємось, що закриємо спільними зусиллями й цей збір і хлопці матимуть "броньовик", який допоможе їм виконувати завдання.

Вартість пасочки пропонують інвестувати в навчання операторів дронів

Ще одну ініціативну з Великодною тематикою реалізують кияни для допомоги школи операторів БПЛА "Паляниця", що вже рік працює в Запоріжжі й за цей час підготувала 800 курсантів. Ідея в акції така: інвестувати в навчання військових, зробивши внесок за ціною паски та навчившись готувати цю святкову випічку на майстер-класі.

"Це не тільки про пасочки. Наша ціль зібрати 1 млн гривень. Всі гроші відправимо у волонтерський центр "Паляниця" на розвиток школи пілотів БПЛА, – так анонсував ідею суперфіналіст одного з сезонів проєкту "Майстер Шеф" Едуард Канарян, який вже два роки мешкає в Індонезії і поділиться з охочими секретами гарної паски. — Це вже четвертий майстер-клас, ми вирішили з командою, що може бути корисними таким чином: ми разом з українцями пізнаємо нашу кухню — вони донатять, а ми під час ефірів вчимо, як готувати.

Шеф-кухар пропонує навчитися готувати паску і підтримати навчання операторів безпілотників.

Як виявилось, у школи пілотів амбітні плани, зокрема, ввести навчання операторів ударних дронів FPV, що вимагає придбання нового обладнання, збільшення кількості інструкторів та переїзд до більш просторого приміщення.

"Якщо раніше ми випускали до 20 курсантів на тиждень, то зараз вже 50, і відповідно до отриманих заявок вже триває запис не початок травня, — розповів Олександр Бережний – директор Благодійна організація "БФ "Волонтерський центр "Паляниця". – Щоб масштабувати проєкт ми відкривали збір на 1,5 млн гривень, половина з суми вже є, і ще 1,5 млн гривень – потрібно на новий напрямок, бо дрони FPV – це дуже "гаряча" тема. При вартості 300-400 доларів вони нищать техніки на мільйони. Та у них зовсім інша механіка польоту, керування, тож навчання триватиме мінімум 3-4 тижні, а не один, як у випадку з тактичними безпілотниками".

На масштабування школи операторів БПЛА у Запоріжжі збирають кошти з різних джерел.

Допомогу у зборі необхідної суми, за словами Олександра, йому запропонували київські друзі, серед яких Ганна Островська. В результаті була відкрита спеціальна Паска-Банка, яку планується наповнити вже днями на згаданому майстер-класі.

"Наше завдання – стукати у всі двері, – наголошує Олександр. – На сьогодні "Паляниця" — це 300 волонтерів, які працюють від початку повномасштабного вторгнення, і певна втома є. Якщо все робити з таким… покер фейсом і залізною впевненістю в очах, без гумору, якихось світлих емоцій, то буде дуже важко. До кожного потрібен свій ключик. Так, комусь трапляються фото нашої школи в соціальних мережах, хтось бачить інформацію про нас на сайті Мінцифри, комусь розповідають про нас військові, і вони вирішують задонатити. А хтось побачить анонс акції посміхнеться і скаже: "А навчусь я робити пасочки. Навіть, якщо не навчусь, зроблю добре діло і допоможу певній кількості військових стати кращими у вмінні пілотувати". Тому що треба розуміти: кожна місія, виконана за допомогою безпілотників, це збереженні життя наших бійців".

Як повідомляв "Телеграф", у застосунку "Дія" з'явилася нова цікава послуга: українці можуть стати операторами дронів.