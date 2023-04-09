Перший Великдень у 2023 році: де і коли дивитись трансляції католицьких богослужінь (відео)

Цього року українцям можна приєднатися до богослужінь онлайн

У неділю, 9 квітня, християни західного обряду відзначають Христове Воскресіння або Великдень. Перше, що мають зробити віряни — піти до храму на святкове богослужіння, або якщо такої можливості немає, принаймні помолитися вдома.

Оскільки війна в Україні, яку розв’язала росія, ще триває, не всі віряни зможуть потрапити до храмів та бути фізично присутніми на богослужіннях. На щастя, всі бажаючі можуть стежити за Божою службою у Ватикані та Києві в режимі онлайн.

Так, 9 квітня о 10:55 за Києвом розпочнеться трансляція ранкової меси з Ватикану. О 12:50 Папа Римський Франциск виголосить великоднє благословення Urbi et Orbi (до міста (Риму) та до світу) з центрального балкона базиліки Святого Петра.

Дивитись у прямому ефірі трансляції з Ватикану можна також на YouTube-каналі Vatican News.

Свята меса 9 квітня у римо-католицькому кафедральному соборі св. Олександра у Києві розпочнеться о 10:00 за київським часом.

Варто додати, що відзначатимуть Воскресіння Христове 9 квітня також протестанти та православна церква Фінляндії, які використовують григоріанський календар.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому православний та католицький Великдень відзначаються у різні дні. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування.