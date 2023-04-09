"Поменяй пасочку на броневик" — как пасхальная выпечка помогает ВСУ

Волонтеры предлагают украинцам не отправлять на Пасху на передовую угощения, а задонатить на важные сборы.

На фоне призывов военных ограничить передачу на фронт традиционных пасхальных блюд волонтеры запустили акции по "обмену" пасок на важные для военных вещи. Одна из таких инициатив реализуется киевлянами для Запорожья – здесь идет сбор на нужды школы операторов беспилотников. Другую "раскручивают" в Ужгороде, призывая приобщиться к приобретению бронированного автомобиля.

Можно поддержать военных иначе: помочь приобрести "броню"

Акцию "Поменяй паску на броневик для ВСУ" запустили две волонтерки из Ужгорода. Для Александры Кось и Екатерины Брыжань – это не первый опыт сбора донатов в поддержку военных.

"Вместе с Катей, Роксоланой Сливкой и Сергеем Голодом уже дважды организовывали в Ужгороде благотворительное событие "Поделись", в рамках которого продавали вещи с историей, предоставленные инфлюэнсерами, и новые от украинских брендов, – рассказала "Телеграфу" Александра. – Первый раз собрали 200 тыс. гривен и передали их известному писателю Андрею Любке, который покупает автомобили для военных. Второй раз, а именно 2 апреля, сумма получилась больше – 400 тыс. гривен. Эти средства используем на приобретение скорой помощи, сейчас ищем автомобиль, который подходит по параметрам .

Также девушки проводили акции отдельно – Александра, например, уже несколько раз устраивала разные варианты маркетов, в том числе книжные. Результатом стала сумма в более чем 800 тыс. гривен. А Екатерина обменивала сборник рецептов на донаты.

В Ужгороде волонтеры предлагают поддерживать военных донатами на покупку автомобиля.

"Новая идея пришла спонтанно, к Кате обратился знакомый военный с запросом на бронированное авто, – добавляет Александра. – И мы подумали: скоро Пасха, люди будут к нему готовиться и наверняка захотят угостить военных, но можно поддержать их иначе, например, помочь приобрести технику, которая может сохранить чью-то жизнь. Мы немного покреативили и предложили делать донаты вместо пасок или колбасы, чтобы уже на следующую Пасху все защитники пробовали их вместе с семьями дома.

Проект "Делись" разрешил волонтерам из Ужгорода собрать 600 тыс. гривен на автомобили для военных.

Все праздничные блюда девушки оценили, ориентируясь на среднюю стоимость их изготовления и приобретения, чтобы наглядно показать, каким может быть вклад. Например, 100 гривен вместо обычной паски и 200 – вместо паски с начинкой и декором, 125 – за десяток писанок, 400 – за кило шовдаря (так на Закарпатье называют свиной окорок с тонким салом и хорошо обжаренной корочкой), и 1000 – за целую корзину.

"Это приблизительные цены только для того, чтобы мотивировать людей и показать, что можно внести вклад любого размера, – уточняет Александра. – И мы получили отзыв, запустили акцию 5 апреля утром и уже на полдень 9-го имеем две трети суммы – 203 тыс. гривен. Очень надеемся, что закроем совместными усилиями и этот сбор и ребята будут иметь "броневик", который поможет им выполнять задачи.

Стоимость ремни предлагают инвестировать в обучение операторов дронов

Еще одну инициативу по Пасхальной тематике реализуют киевляне для помощи школе операторов БПЛА "Паляница", которая уже год работает в Запорожье и за это время подготовила 800 курсантов. Идея акции такова: инвестировать в обучение военных, внеся вклад по цене паски и научившись готовить эту праздничную выпечку на мастер-классе.

"Это не только о пасочках. Наша цель собрать 1 млн гривен. Все деньги отправим в волонтерский центр "Паляница" на развитие школы пилотов БПЛА", — так анонсировал идею суперфиналист одного из сезонов проекта "Мастер Шеф" Эдуард Канарян, который уже два года живет в Индонезии и поделится с желающими секретами хорошего пояса. — Это уже четвертый мастер-класс, мы решили с командой, что может быть полезны таким образом: мы вместе с украинцами узнаем нашу кухню — они донатят, а мы во время эфиров учим, как готовить.

Шеф-повар предлагает научиться готовить кулич и поддержать обучение операторов беспилотников.

Как оказалось, у школы пилотов амбициозные планы, в частности, ввести обучение операторов ударных дронов FPV, требующих приобретения нового оборудования, увеличения количества инструкторов и переезда в более просторное помещение.

"Если раньше мы выпускали до 20 курсантов в неделю, то сейчас уже 50, и согласно полученным заявкам уже ведется запись не начало мая, — рассказал Александр Бережной — директор Благотворительная организация "БФ "Волонтерский центр "Паляница". — Чтобы масштабировать проект мы открывали сбор на 1,5 млн гривен, половина из суммы уже есть, и еще 1,5 млн гривен – нужно на новое направление, потому что дроны FPV – это очень "горячая" тема. При стоимости 300-400 долларов они уничтожают техники на миллионы. Но у них совсем другая механика полета, управления, поэтому обучение будет длиться минимум 3-4 недели, а не одну, как в случае с тактическими беспилотниками".

На масштабирование школы операторов БПЛА в Запорожье собирают средства из разных источников.

Помощь в сборе необходимой суммы, по словам Александра, ему предложили киевские друзья, среди которых Анна Островская. В результате был открыт специальный Паска-Банка, который планируется наполнить уже на днях на упомянутом мастер-классе.

"Наша задача – стучать во все двери, – отмечает Александр. – На сегодня "Паляница" — это 300 волонтеров, которые работают с начала полномасштабного вторжения, и определенная усталость есть. Если все делать с таким… покер фейсом и железной уверенностью в глазах, без юмора, каких-то светлых эмоций, то будет очень тяжело.К каждому нужен свой ключик. Да, кому-то попадаются фото нашей школы в социальных сетях, кто-то видит информацию о нас на сайте Минцифры, кому-то рассказывают о нас военные, и они решают задонатить. А кто-то увидит анонс акции улыбнется и скажет: "А научусь-ка я делать паски. Даже если не научусь, сделаю хорошее дело и помогу определенному количеству военных стать лучшими в умении пилотировать". Потому что надо понимать: каждая миссия, выполненная с помощью беспилотников, это сохранение жизни наших бойцов".

Как сообщал Телеграф, в приложении "Действие" появилась новая интересная услуга: украинцы могут стать операторами дронов.