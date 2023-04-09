Первая Пасха в 2023 году: где и когда смотреть трансляции католических богослужений (видео)
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В этом году украинцам можно присоединиться к богослужениям онлайн
В воскресенье, 9 апреля, христиане западного обряда отмечают Христово Воскресенье или Пасху. Первое, что должны сделать верующие — пойти в храм на праздничное богослужение, или, если такой возможности нет, по крайней мере помолиться дома.
Поскольку война в Украине, которую развязала россия, еще продолжается, не все верующие смогут попасть в храмы и физически присутствовать на богослужениях. К счастью, все желающие могут следить за службой Божьей в Ватикане и Киеве в режиме онлайн.
Так, 9 апреля в 10:55 по Киеву начнется трансляция утренней мессы из Ватикана. В 12:50 Папа Римский Франциск произнесет пасхальное благословение Urbi et Orbi (к городу (Риму) и к миру) с центрального балкона базилики Святого Петра.
Смотреть в прямом эфире трансляции из Ватикана можно также на YouTube-канале Vatican News.
Святая месса 9 апреля в римско-католическом кафедральном соборе св. Александра в Киеве начнется в 10:00 по киевскому времени.
Стоить добавить, что отмечать Воскресение Христово 9 апреля будут также протестанты и православная церковь Финляндии, использующие григорианский календарь.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему православная и католическая Пасха отмечаются в разные дни. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.