Украинский поэт и переводчик Андрей Любка пояснил свое видение того, почему украинцы самостоятельно поддерживают свою армию и почему в Украине невозможна диктатура

Немецкая журналистка, приехавшая в Ужгород делать репортажи о жизни переселенцев и волонтерском движении, сказала:

"Я в восторге от того, как у вас все работает, как люди помогают, сколько разных людей включено в процесс! Единственное, чего не понимаю: а почему вы собираете деньги и должны покупать тепловизоры, бронежилеты, автомобили? Это же не гуманитарная помощь, такое должно было бы делать государство!"

Да, в общем-то она права, но объяснение очень простое: мы — это и есть государство. Государство – это не кабинеты, не печати и не иерархия (хотя это тоже). Государство – это мы, наш образ жизни, мысли, поведения. Поэтому можно разбомбить Николаевскую ОГА, но государство в этой области продолжает функционировать и убивать врагов. И когда есть какая-то потребность на фронте, если у кого есть возможность помочь — он не будет ждать два месяца, пока государство выиграет тендер и направит необходимое на место.

Это такое глубинное чувство связи, связанности, даже собственности: каждый украинец считает нужды фронта — собственными потребностями, и соответственно пытается их закрыть. Без приказа, процедуры, совещаний – просто максимально быстро и эффективно. Это государство наше, оно принадлежит нам, так что если у него есть какие-то проблемы — это наши проблемы.

Поэтому в Украине не срабатывает диктатура, а наши революции побеждают: если какой-то политик пытается поджать государство под себя, мы воспринимаем это как удар лично по нам. Ведь государство — наше.

Возможно, это не до конца правильно, это одна из структурных проблем украинской государственности, но в данной ситуации это плюс. Потому что россияне могут разбомбить здания правительства, командные пункты или объекты инфраструктуры, но для боевого духа и желания защищать свою землю это не имеет значения.

Ведь украинское государство — это не стены и не кожаные кресла. Это мы.