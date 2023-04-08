В "Дії" запустили новую игру - нужно стать оператором дрона и не дать россиянам украсть унитазы (видео)

В игре есть опция "донат для армии"

В приложении "Дія" появилась новая интересная услуга: украинцы могут стать операторами дронов. Главная цель игры — не дать оккупантам бежать с украденными "стиралками" и унитазами.

Об этом в субботу, 8 апреля, в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, в игру добавили опцию "донат на армию дронов". Чем больше донатов поступит, тем больше уже реальных БПЛА будет приобретено для Вооруженных сил Украины.

"Благодарю суперкоманду iLogos, которая безвозмездно разработала игру. Чтобы мы не отвлекали свой фокус и ресурсы от запуска государственных услуг для каждого из вас", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что именно беспилотные летательные средства помогают украинским защитникам уничтожать позиции и боевую технику врага. В частности, картонные БПЛА Precision Payload Delivery System — одна из дронов, которые Военные силы Украины активно используют на фронте.