Ударили по скоплению техники россиян? В Крыму прогремели мощные взрывы (фото)

Пропагандисты пока ситуацию не комментируют

В районе села Кринички Кировского района (Крым) в четверг, 13 апреля, раздался ряд мощных взрывов. Согласно данным здешних жителей, "бавовна" произошла в месте дислокации большого количества боевой техники российской армии.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", обнародовавший первые кадры после "прилетов", в месте, где утром слышали "хлопки" оккупанты хранили свою технику.

"В районе села Кринички Кировского района Крыма сегодня (13 апреля — 24 Канал) утром что-то взорвалось", — говорится в публикации.

Взрыв в месте дислокации военной техники РФ

Стоит отметить, что представители так называемой "власти" аннексированного полуострова информацию о взрывах и нанесенных повреждениях уже по привычной схеме пока не комментируют. Украинская сторона пока тоже молчит.

Напомним, как политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев оценил важность "хлопка" в аннексированном россией Крыму. В частности, по его мнению, взрывы на территории полуострова ясно демонстрируют возможности ВСУ и провоцируют россиян к "жесту доброй воли".

Ранее "Телеграф" также сообщал, как после очередного ряда взрывов в Севастополе по радио зазвучали сообщения о подготовке к эвакуации с полуострова в случае "непредвиденных обстоятельств".