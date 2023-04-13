Вдарили по скупченню техніки росіян? У Криму пролунали потужні вибухи (фото)

Пропагандисти поки ситуацію не коментують

У районі села Кринички Кіровського району (Крим) у четвер, 13 квітня, пролунала низка потужних вибухів. Згідно з даними тутешніх жителів, "бавовна" відбулася у місці дислокації великої кількості бойової техніки російської армії.

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", який оприлюднив перші кадри після "прильотів", у місці, де уранці сталася "бавовна" окупанти зберігали свою техніку.

"У районі села Кринички Кіровського району Криму сьогодні (13 квітня – 24 Канал) вранці щось вибухнуло", — йдеться в публікації.

Вибух у місці дислокації воєнної техніки рф

Варто зазначити, що представники так званої "влади" анексованого півострова інформацію щодо вибухів та завданих пошкоджень, вже за звичною схемою, поки не коментують. Українська сторона поки також мовчить.

Нагадаємо, як політолог і військовий експерт Дмитро Снєгирьов оцінив важливість "бавовни" в анексованому росією Криму. Зокрема, на його думку, вибухи на території півострова чітко демонструють можливості ЗСУ та провокують росіян до "жесту доброї волі".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як після чергової низки вибухів у Севастополі по радіо зазвучали повідомлення щодо підготовки до евакуації з півострова у разі "непередбачених обставин".