Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что взрывы в Крыму демонстрируют возможности ВСУ и приглашают россиян освободить захваченный полуостров

На днях в оккупированном Джанкое раздалась серия взрывов на территории железнодорожной инфраструктуры. В ГУР МОУ заявили, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. Пока данных, подтверждающих версию событий, озвученных ГУР МОУ, нет.

Тем не менее, Джанкой – это узловой транспортный хаб окупантов, где есть железная дорога и удобное путесообщение, что делает его "привлекательным" для будущих проявлений активности "неизвестных" БПЛА. Джанкой – основная военная база российских оккупантов на территории оккупированного Крыма.

В настоящее время Джанкойский аэродром оккупационные войска превратили в свою военную авиабазу. На сегодняшний день там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии РФ, а также россияне расположили свои вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52 вместе с самолетами, наносящими удары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

Следует также подчеркнуть, что в районе Джанкоя расположено большое количество складов с БК, но под их хранение враг использует помещение, которое совсем не подходит своим функционалом, в частности – это свинофермы, создающие серьезные риски для гражданского населения.

Впрочем, в отличие от российских оккупационных войск, ВСУ не бьют по жилым кварталам. Следует говорить о том, что нанесение ударов по военной инфраструктуре в Джанкое странным образом совпало с недавним сбитием американского беспилотника в акватории Черного моря.

Тогда все размышляли о возможной серьезной реакции со стороны США. Понятно, что прямого ответа никто не ожидал, потому что если ответ и будет, то косвенно. То, что происходит сейчас, так это передача Украине беспилотных летательных аппаратов, способных наносить удары по военным объектам на территории оккупированного Крыма.

Предлагаю вспомнить заявления официальных представителей США о том, что удары по российской военной инфраструктуре в Крыму – это законные цели ВСУ.

Примечательно, что местный крымский гауляйтер Игорь Ивин, работающий в настоящее время в оккупационной "администрации", заявил, что взрывы в городе были именно "прилетом беспилотников".

А так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов обратил внимание лишь на то, что в районе оккупированного Джанкоя "отработало российское ПВО". Он не говорил об ударах украинского БПЛА, но сказал лишь о каких-то "обломках", которые "повредили домовладение и магазин".

Конечно, россияне говорили и будут снова говорить о мифических учениях и эффективной работе ПВО. Но последствия удара свидетельствуют о результативном каскадном характере планирования дальнейшей деоккупации Крыма, где первым этапом является нанесение точечных ударов именно по военной инфраструктуре врага. В частности, с использованием БПЛА. Если раньше Крым планировали освобождать исключительно дипломатическим путем, то сейчас это только о военном характере. К тому же, нанесение ударов совпало с активизацией ситуации на Запорожском направлении, а именно – успешным характером действий подразделений ВСУ в проведении наступательных действий, цель которых – выявить оборонные позиции российских оккупантов.

Обращаю внимание, что на так называемый "пожар продуктового магазина" отреагировало второе должностное лицо оккупационной "администрации", что уже говорит о чрезвычайном характере ситуации.

Недаром в Джанкое было введено чрезвычайное положение. Сомневаюсь, что из-за возгорания продуктового магазина, оккупационные власти вводили бы чрезвычайное положение. Город полностью оцеплен оккупационными силовиками, которые проводят адресные проверки местного населения.

Такие взрывы на вражеских военных объектах в Крыму демонстрируют способность украинских военных, которые приглашают оккупантов к конкретным действиям, а именно – покинуть Крымский полуостров.

Напомню, Совет национальной безопасности и обороны разрабатывает концепцию по деоккупации украинского Крыма. Она состоит из 12 шагов. В частности, среди них — уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материкой Россией, программа "Детоксикация", создание документальной базы фактов российских преступлений против украинцев, сопротивлявшихся оккупации и тому подобное.