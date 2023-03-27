Броневики не доехали до фронта: "кадыровцы" устроили крупное ДТП на "крымском мосту" (фото)

О пострадавших не сообщается

На мосту через Керченскую протоку столкнулись сразу пять бронеавтомобилей российских оккупантов, вследствие чего четырем из них понадобится серьезный ремонт.

Как информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, инцидент с участием машин З-СТС "Ахмат" 36-й мотострелковой бригады произошло на мосту 26 марта.

Отмечается, что согласно официальным данным причиной аварии стало "превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны".

В результате ДТП четырем из пяти бронемашин понадобится серьезный ремонт, прежде чем они смогут быть задействованы в боевых действиях.

Согласно данным разведки, эти машины направлялись в Херсонскую область, где должны были усилить оккупационные войска на Приднепровском направлении.

Стоит отметить, что эти бронеавтомобили создавались специально по заказу чеченских силовиков, а потому есть основания предполагать, что в них находились "кадыровцы".

Напомним, что в Крыму в последнее время часто слышны взрывы. Например, 22 марта после звуков автоматной очереди, там громыхало в одной из бухт. А до этого неизвестные жужжащие БПЛА навели панику на местных жителей. Позже еще и оказалось, что они уничтожили российские крылатые ракеты.