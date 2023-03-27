Броневики не доїхали до фронту: "кадировці" влаштували велику ДТП на "кримському мосту" (фото)

Про постраждалих не повідомляється

На мосту через Керченську протоку зіткнулися одразу п’ять бронеавтомобілів російських окупантів, унаслідок чого чотирьом із них знадобиться серйозний ремонт.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, інцидент за участю машин З-СТС "Ахмат" 36-ї мотострілецької бригади стався на мосту 26 березня.

Зазначається, що згідно з офіційними даними, причиною аварії стало "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані при русі у складі колони".

Внаслідок ДТП чотирьом із п’яти бронемашин знадобиться серйозний ремонт, перш ніж вони зможуть бути залучені до бойових дій.

За даними розвідки, ці машини прямували до Херсонської області, де мали посилити окупаційні війська на Придніпровському напрямку.

Варто зазначити, що ці бронеавтомобілі створювалися спеціально на замовлення чеченських силовиків, а тому є підстави припускати, що в них були "кадировці".

Нагадаємо, що у Криму останнім часом часто чути вибухи. Наприклад, 22 березня після звуків автоматної черги, там вони лунали в одній із бухт. А до цього невідомі БПЛА навели паніку на місцевих жителів. Пізніше ще й виявилось, що вони знищили російські крилаті ракети.