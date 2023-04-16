В Києві на Троєщині вибухнула граната: є поранені

Потерпілих від вибуху госпіталізовано у лікарню

Вчора ввечері, 15 квітня, у Деснянському районі Києва, який перебуває у зоні ризику затоплення, вибухнула граната.

Про це повідомили у поліції Києва.

"До поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух", — говориться у повідомленні правоохоронців.

Попередньо з’ясовано, що вибухнула граната.

Внаслідок вибуху чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, що у багатьох українців вибухи асоціюються з "бавовною" в тимчасово окупованому Криму або у місцях дислокації великої кількості бойової техніки російської армії.

До того ж військовий експерт і полковник запасу Роман Світан оцінив можливість появи "бавовни" у деяких областях росії, які межують з Україною.