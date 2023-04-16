В Києві на Троєщині вибухнула граната: є поранені
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Потерпілих від вибуху госпіталізовано у лікарню
Вчора ввечері, 15 квітня, у Деснянському районі Києва, який перебуває у зоні ризику затоплення, вибухнула граната.
Про це повідомили у поліції Києва.
"До поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух", — говориться у повідомленні правоохоронців.
Попередньо з’ясовано, що вибухнула граната.
Внаслідок вибуху чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню.
Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, що у багатьох українців вибухи асоціюються з "бавовною" в тимчасово окупованому Криму або у місцях дислокації великої кількості бойової техніки російської армії.
До того ж військовий експерт і полковник запасу Роман Світан оцінив можливість появи "бавовни" у деяких областях росії, які межують з Україною.