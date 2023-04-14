Київщину затоплює, вода дісталася столиці. Де у Києві вже почало заливати (фото, відео)

Підтопило набережну на Подолі та Оболоні, де зазвичай гуляють кияни

У Києві через збільшення рівня води затопило набережну на Поштовій площі, будинки і дачі у приватному секторі на Осокорках, вода дісталася вже у парк "Наталка" та на Оболонську набережну.

У дачному масиві на Осокорках на лівому березі Києва вже почало затоплювати деякі будинки. Українці у соцмережах викладаються відео із наслідками негоди та тим, як намагаються відкачувати воду, яка сягає вже по щиколотки.

Дачний масив

Раніше у Оболонській РДА повідомили, що підняття рівня води у річці може досягти відміток початкового затоплення ділянок, прилеглих до річища. А ось так у п'ятницю,14 квітня, виглядають парк "Наталка", вул. Прирічна, Оболонська набережна. У парку залило всі стежки та деякі пляжі.

Оболонь зараз "плаває"

Набережні Києва підтопило

Машини зараз буквально плавають по вул. Прирічній:

Набережна на Подолі

Біля ЖК "Русанівська гавань" вода залила пішохідну зону.

Є ризик підтоплення більшої кількості районів та околиць столиці, передає КМДА. Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.

У Києві в зоні ризику:

Воскресенські Сади,

Русанівські Сади,

Осокорки,

Позняки,

Вишеньки.

Можливе часткове підтоплення у межах дачної забудови в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є затоплення масиву Конча-Заспа.

Жителів цих територій просять перенести цінні речі на горища і вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади.

За даними Гідрометцентру, у Києві 14-17 квітня — ІІ рівень (помаранчевий) небезпеки. Затоплення триватиме у заплавних територіях та низьких ділянках садово-дачної забудови. Найближчі вихідні по Київщині часом дощитиме, але вдень 16 квітня опади припинятимуться.

Карта підвищення рівнів води

Відзначимо, що раніше у Києві існувала карта проблемних місць підтоплення територій районів столиці від КМДА. Небезпека стосувалася саме підтоплення повеневими водами. Найбільше "тривожних" вулиць — у Дарницькому, Подільському та Оболонському районах.

Зокрема, на Подолі це причали річкового порту до пішохідного мосту, вул. Межигірська, 83, вул. Електриків, 4, каскад озер поміж вулиць Кобзарська і Красицького, перехрестя вул. Фрунзе і Сирецької, перехрестя вул. Фрунзе і пров. Мильний (деякі назви могли змінитися, бо список ризикових місць оприлюднили у 2013 році).

На Оболоні — перехрестя вул. Автозаводської і Полупанова, вул. Коноплянська, перехрестя вул. Вишгородської і Сирецької, перехрестя вул. Богатирської і Полярної, вул. Богатирська, проспект Героїв Сталінграду, 27 і 56, район залізничої станції "Зеніт".

Карта проблемних місць підтоплення територій районів Києва

Як повідомляв "Телеграф", Київщину затоплює, рятувальники допомагають людям у смт Іванків Вишгородського району вибиратися з будинків, а вулицями вже можна пливти.