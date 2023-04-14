Київщину затоплює, вода дісталася столиці. Де у Києві вже почало заливати (фото, відео)
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Підтопило набережну на Подолі та Оболоні, де зазвичай гуляють кияни
У Києві через збільшення рівня води затопило набережну на Поштовій площі, будинки і дачі у приватному секторі на Осокорках, вода дісталася вже у парк "Наталка" та на Оболонську набережну.
У дачному масиві на Осокорках на лівому березі Києва вже почало затоплювати деякі будинки. Українці у соцмережах викладаються відео із наслідками негоди та тим, як намагаються відкачувати воду, яка сягає вже по щиколотки.
Раніше у Оболонській РДА повідомили, що підняття рівня води у річці може досягти відміток початкового затоплення ділянок, прилеглих до річища. А ось так у п'ятницю,14 квітня, виглядають парк "Наталка", вул. Прирічна, Оболонська набережна. У парку залило всі стежки та деякі пляжі.
Машини зараз буквально плавають по вул. Прирічній:
Біля ЖК "Русанівська гавань" вода залила пішохідну зону.
Є ризик підтоплення більшої кількості районів та околиць столиці, передає КМДА. Можливе підтоплення деяких пляжів та зон відпочинку, а також деяких садово-дачних ділянок. Йдеться про села Осещина, Погреби, Хотянівка, Троєщина, Гнідин, Вишеньки та заплави Дніпра на півдні столиці.
У Києві в зоні ризику:
- Воскресенські Сади,
- Русанівські Сади,
- Осокорки,
- Позняки,
- Вишеньки.
Можливе часткове підтоплення у межах дачної забудови в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина. Вірогідними є затоплення масиву Конча-Заспа.
Жителів цих територій просять перенести цінні речі на горища і вимкнути електрику/газ, усі побутові прилади.
За даними Гідрометцентру, у Києві 14-17 квітня — ІІ рівень (помаранчевий) небезпеки. Затоплення триватиме у заплавних територіях та низьких ділянках садово-дачної забудови. Найближчі вихідні по Київщині часом дощитиме, але вдень 16 квітня опади припинятимуться.
Відзначимо, що раніше у Києві існувала карта проблемних місць підтоплення територій районів столиці від КМДА. Небезпека стосувалася саме підтоплення повеневими водами. Найбільше "тривожних" вулиць — у Дарницькому, Подільському та Оболонському районах.
Зокрема, на Подолі це причали річкового порту до пішохідного мосту, вул. Межигірська, 83, вул. Електриків, 4, каскад озер поміж вулиць Кобзарська і Красицького, перехрестя вул. Фрунзе і Сирецької, перехрестя вул. Фрунзе і пров. Мильний (деякі назви могли змінитися, бо список ризикових місць оприлюднили у 2013 році).
На Оболоні — перехрестя вул. Автозаводської і Полупанова, вул. Коноплянська, перехрестя вул. Вишгородської і Сирецької, перехрестя вул. Богатирської і Полярної, вул. Богатирська, проспект Героїв Сталінграду, 27 і 56, район залізничої станції "Зеніт".
Як повідомляв "Телеграф", Київщину затоплює, рятувальники допомагають людям у смт Іванків Вишгородського району вибиратися з будинків, а вулицями вже можна пливти.