Киевщину затапливает, вода добралась до столицы. Где в Киеве уже начало заливать (фото, видео)

Подтопило набережную на Подоле и Оболони, где обычно гуляют киевляне

В Киеве из-за увеличения уровня воды затопило набережную на Почтовой площади, дома и дачи в частном секторе на Осокорках, вода уже добралась в парк "Наталка" и на Оболонскую набережную.

В дачном массиве на Осокорках на левом берегу Киева уже начали затапливать некоторые дома. Украинцы в соцсетях выкладываются видео с последствиями непогоды и тем, как пытаются откачивать воду, которая достигает уже щиколотки.

Дачный массив на Осокорках

Ранее в Оболонской РГА сообщили, что повышение уровня воды в реке может достичь отметок начального затопления участков, прилегающих к руслу. А вот так в пятницу, 14 апреля, смотрятся парк "Наталка", ул. Приречная, Оболонская набережная. В парке залило все тропы и некоторые пляжи.

Оболонь сейчас "плавает"

Набережные Киева подтопило

Машины сейчас буквально плавают по ул. Приречный:

Набережная на Подоле

В ЖК "Русановская гавань" вода залила пешеходную зону.

Есть риск подтопления большего количества районов и окрестностей столицы, передает КГГА. Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.

В Киеве в зоне риска:

Воскресенские сады,

Русановские Сады,

Осокорки,

Позняки,

Вишенки.

Возможно частичное подтопление в пределах дачной застройки в районе Южного моста, а также залив Берковщина. Достоверны затопление массива Конча-Заспа.

Жителей этих территорий просят перенести ценные вещи на чердаки и выключить электричество/газ, все бытовые приборы.

По данным Гидрометцентра, в Киеве 14-17 апреля — ІІ уровень (оранжевый) опасности. Затопление будет продолжаться в пойменных территориях и низких участках садово-дачной застройки. В ближайшие выходные по Киевщине временами дожди, но днем 16 апреля осадки будут прекращаться.

Карта повышения уровней воды

Отметим, что ранее в Киеве была карта проблемных мест подтопления территорий районов столицы от КГГА. Опасность касалась именно подтопления паводковыми водами. Больше всего "тревожных" улиц — в Дарницком, Подольском и Оболонском районах.

В частности, на Подоле это причалы речного порта к пешеходному мосту, ул. Межигорская, 83, ул. Электриков, 4, каскад озер между улицами Кобзарская и Красицкого, перекресток ул. Фрунзе и Сырецкой, перекресток ул. Фрунзе и пров. Мыльный (некоторые названия могли измениться, потому что список рисковых мест обнародован в 2013 году).

На Оболони – перекресток ул. Автозаводской и Полупанова, ул. Коноплянская, перекресток ул. Вышгородской и Сырецкой, перекресток ул. Богатырской и Полярной, ул. Богатырская, проспект Героев Сталинграда, 27 и 56, район железнодорожной станции "Зенит".

Карта проблемных мест подтопления территорий районов Киева

Как сообщал "Телеграф", Киевщину затапливает, спасатели помогают людям в пгт Иванков Вышгородского района выбираться из домов, а по улицам уже можно плыть.