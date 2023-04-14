Киевщину затапливает, вода добралась до столицы. Где в Киеве уже начало заливать (фото, видео)
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Подтопило набережную на Подоле и Оболони, где обычно гуляют киевляне
В Киеве из-за увеличения уровня воды затопило набережную на Почтовой площади, дома и дачи в частном секторе на Осокорках, вода уже добралась в парк "Наталка" и на Оболонскую набережную.
В дачном массиве на Осокорках на левом берегу Киева уже начали затапливать некоторые дома. Украинцы в соцсетях выкладываются видео с последствиями непогоды и тем, как пытаются откачивать воду, которая достигает уже щиколотки.
Ранее в Оболонской РГА сообщили, что повышение уровня воды в реке может достичь отметок начального затопления участков, прилегающих к руслу. А вот так в пятницу, 14 апреля, смотрятся парк "Наталка", ул. Приречная, Оболонская набережная. В парке залило все тропы и некоторые пляжи.
Машины сейчас буквально плавают по ул. Приречный:
В ЖК "Русановская гавань" вода залила пешеходную зону.
Есть риск подтопления большего количества районов и окрестностей столицы, передает КГГА. Возможно подтопление некоторых пляжей и зон отдыха, а также некоторых садово-дачных участков. Речь идет о селах Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге столицы.
В Киеве в зоне риска:
- Воскресенские сады,
- Русановские Сады,
- Осокорки,
- Позняки,
- Вишенки.
Возможно частичное подтопление в пределах дачной застройки в районе Южного моста, а также залив Берковщина. Достоверны затопление массива Конча-Заспа.
Жителей этих территорий просят перенести ценные вещи на чердаки и выключить электричество/газ, все бытовые приборы.
По данным Гидрометцентра, в Киеве 14-17 апреля — ІІ уровень (оранжевый) опасности. Затопление будет продолжаться в пойменных территориях и низких участках садово-дачной застройки. В ближайшие выходные по Киевщине временами дожди, но днем 16 апреля осадки будут прекращаться.
Отметим, что ранее в Киеве была карта проблемных мест подтопления территорий районов столицы от КГГА. Опасность касалась именно подтопления паводковыми водами. Больше всего "тревожных" улиц — в Дарницком, Подольском и Оболонском районах.
В частности, на Подоле это причалы речного порта к пешеходному мосту, ул. Межигорская, 83, ул. Электриков, 4, каскад озер между улицами Кобзарская и Красицкого, перекресток ул. Фрунзе и Сырецкой, перекресток ул. Фрунзе и пров. Мыльный (некоторые названия могли измениться, потому что список рисковых мест обнародован в 2013 году).
На Оболони – перекресток ул. Автозаводской и Полупанова, ул. Коноплянская, перекресток ул. Вышгородской и Сырецкой, перекресток ул. Богатырской и Полярной, ул. Богатырская, проспект Героев Сталинграда, 27 и 56, район железнодорожной станции "Зенит".
Как сообщал "Телеграф", Киевщину затапливает, спасатели помогают людям в пгт Иванков Вышгородского района выбираться из домов, а по улицам уже можно плыть.