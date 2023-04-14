Целые регионы Украины уходят под воду, уровень воды в Днепре резко вырос - где самая плохая ситуация

В водоемах Украины поднимается уровень воды

В Украине из-за постоянных дождей, которые продолжаются уже на протяжении нескольких недель, в водоемах подымается уровень воды. Затопленными или под угрозой затоплений находятся сразу несколько областей страны.

"Телеграф" рассказывает, каким областям грозят подтопления и где уже прямо сейчас наблюдается серьезная ситуация.

Киевщина

Затапливать область начало еще на днях. Вчера, 13 апреля, например, в Иванкове из-за значительных осадков размыло дамбу. В результате происшествия оказались подтоплены сразу несколько улиц. Ситуация со стихийным бедствием до сих пор остается напряженной.

Уже 14 апреля в зоне подтопления оказалось и село Погребы Зазимской территориальной общины. Это произошло из-за поднятия уровня воды в реке Десна. В общей сложности подтоплено более 10 приусадебных участков. Спасатели постоянно осуществляют мониторинг уровня воды и оказывают помощь населению.

Кроме того, риск подтопления существует и в самой столице. В ГСЧС сообщают, что речь идет о деревнях и садово-дачных участках в пойме рек Десна и Днепр (в основном это касается левобережной части), а также вероятны затопление прирусловых участков массива Конча-Заспа.

"Это не будет представлять угрозы для жилых массивов и промышленных объектов, но существует вероятность подтопления некоторых пляжей и зон отдыха, а также садово-дачных участков", — говорится в сообщении.

Черниговщина

Тут наблюдается одна из самых сложных ситуаций на данный момент. В результате весеннего половодья, в Черкасской области наблюдается затопление улиц, сельскохозяйственных угодий, домохозяйств в ряде приречных населенных пунктов Черкасского и Золотоношского районов.

"За прошедшие сутки спасатели провели эвакуацию трех взрослых, одного ребенка и пятерых домашних любимца в селе Крещатик. По решению органов местной власти, людям, принявшим решение оставаться дома, спасатели привезли питьевую воду, еду и медикаменты", — информируют в ГСЧС.

По сообщениям ОВА, на Черниговщиине ожидают самый большой за 10 лет паводок.

"Вода поднимается. Мы ожидаем паводок на уровень выше, чем был в 2013 году. Сегодня 7 населенных пунктов подтоплены – пор русла Днепра", — говорят в ОВА, добавляя, что не исключают эвакуацию.

Отмечается, что если вода будет подниматься дальше, то рискуют быть затопленными 22 населенных пункта, где проживает более 4 тысяч человек.

Черкасчина

Из-за через весеннего половодья есть подтопление территорий в ряде приречных сел Черкасского и Золотоношского районов.

"Вдоль русла Днепра работают оперативно-мобильные группы по мониторингу ситуации и быстрому реагированию. Также привлекаем правоохранителей. За минувшие сутки спасатели эвакуировали троих взрослых и ребенка. При необходимости доставляют к подтопленным подворьям продукты и лекарства. По прогнозам, пик прохождения весеннего половодья ожидается с 18 по 28 апреля", — говорит начальник Черкасской ОВА.

Ровенщина

Река Иква вышла из берегов и поднялся уровень грунтовых вод. Полтора десятка домов в Дубне уже подтоплены, под угрозой еще 70.

Хуже ситуация на Полесье в Ровенской области. С высоты птичьего полета видно: вода повсюду – на приусадебных участках и во дворах домов. В зоне риска подтопления более 70 населенных пунктов – это около 5 тысяч домовладений.

Волынь

Волынскую область подтапливает уже неделю. 7 апреля, например, спасатели откачивали воду из семи приусадебных участков местных жителей. За последние две недели из усадеб в общине удалось убрать более 300 тысяч литров воды.

Напомним, ранее мы писали, что городе Краматорск Донецкой области прорвало дамбу одного из водохранилищ.