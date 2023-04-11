Дожди не покидают Украину, но двум городам повезет с погодой в ближайшие дни

Более-менее сухая погода прогнозируется только в двух городах

В начале этой недели в Украине установилась ветреная и дождливая погода, однако в ближайшие дни в ряде регионов дневная температура воздуха поднимется, хотя ночи еще будут достаточно прохладными.

По прогнозам специалистов сайта Sinoptik, в некоторых городах дневная температура будет достигать 15 градусов тепла.

Погода во Львове 12-13 апреля

В Галичине погода ожидается пасмурной с мелким дождем во второй половине дня в среду, 12 апреля. На следующий день осадки не ожидаются, но сохранится переменная облачность. Температура воздуха днем будет +11…14 градусов. Ночью столбики термометров покажут +4…5 °С. Ночью здесь температура будет самой низкой по Украине. Ветер преимущественно северо-восточный, максимальная скорость которого составит 2,6 м/с.

Погода в Киеве 12-13 апреля

В столице Украины погода два дня будет облачной с сильным дождем в среду, 12 апреля. В четверг синоптики осадков не прогнозируют, однако небо затянет облаками. Днем температура воздуха в городе будет достигать +10…13 градусов, а ночью падать до +7… 9 °С. Легкий северо-восточный ветерок будет в среду и его максимальная скорость будет достигать 2,5 м/с.

Погода в Харькове 12-13 апреля

На Слобожанщине два дня подряд будет дождь. В среду осадки будут весь день, правда, к вечеру ослабеют. В четверг днем прогнозируется мелкий дождь, который к вечеру усилится. Температура воздуха днем составит +11…12 градусов. Ночью столбики термометров покажут +10 °С. Ветер восточный, максимальная скорость которого составит 6,3 м/с.

Погода в Донецке 12-13 апреля

В среду, 12 апреля, на Донбассе с утра и до вечера небо будет покрыто облаками. Утром в тот же день пойдет дождь, который к полудню закончится. В четверг будет дождь почти весь день, но к вечеру осадки станут ослабевать. В городе максимальная температура воздуха днем будет +10…14 градусов. Ночью отметки термометров покажут +8…11 °С. Максимальная скорость слабого восточного ветра составит 5,8 м/с.

Погода в Днепре 12-13 апреля

В городе специалисты по вопросам погоды тоже не рекомендуют выкладывать зонтики из сумок, потому что сильный дождь прогнозируется два дня подряд и ослабнет ближе к вечеру четверга. Следует ожидать мелких осадков в ночное время 13 апреля. Днем столбики термометров достигнут отметок 11…12 градусов тепла, а ночью температура снизится до +9…10 °С. Максимальная скорость слабого восточного ветра будет 5 м/с.

Погода в Одессе 12-13 апреля

В южной Пальмире 12 апреля будет сухо, но облачно. Мелкие осадки следует ожидать днем 13 апреля. Ночью в оба дня осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +9…15 °С, а ночью отметки термометров снизятся до +8 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость будет достигать 3,3 м/с.

Кстати, во вторую среду апреля (12 апреля) Черноморск Одесской области отмечает день города. В бывшем Ильичевске ожидается переменная облачность, однако синоптики обещают, что осадков в этот праздничный день не будет. Тем не менее, температура воздуха, как для апреля, будет достаточно низкой — до 9 градусов тепла днем и до +8 °С в ночное время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прохладной погоде на Пасху. Синоптикиня заверила, что в корзинку следует положить кофту и зонтик.