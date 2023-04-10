Люди плавают на лодках: в Беларуси затопило целую область, местных эвакуируют (фото, видео)

Вода доходила до уровня окон в домах

В Гомельской области произошел настоящий потоп. Улицы и дороги затоплены, а люди передвигаются на лодках. Местных жителей сейчас эвакуируют в безопасные места.

Так, сегодня, 10 апреля, местные СМИ опубликовали информацию о том, что ночью под Гомелем прорвало плотину. В результате этого потопы произошли в нескольких населенных пунктах. Сегодня по всей стране и далее продолжается сильный паводок из-за выхода из берегов различных рек.

"Сегодня в 3:30 ночи произошёл прорыв дамбы в ст. Росинка-2 и всего за пол часа вода залила дома по окна, в данный момент местных жителей эвакуируют", — пишет один из пабликов.

Также отмечается, что сильный паводок был зафиксирован в Жлобинском районе. Затоплены дороги и люди, а местные жители вынуждены передвигаться по населенным пунктам на лодках. В сети опубликовали фотографии и видео последствий разлива Днепра.

Как сообщают в пресс-службе МЧС Беларуси, в зону подтопления попало 4 населённых пункта: поселок Вирский, Луговая Вирня, Малые Роги и некоторые улицы города Жлобина), а также 6 садоводческих товариществ ("Строитель", "Кветка", "Сейбит", "Лесная Поляна", "Вишенка", "Добысна").

"На сегодняшний день ситуация находится под контролем. На базе отдела образования подготовлен пункт временного приёма граждан, в котором могут разместиться для проживания более 100 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воронежской области в Новомарковке Кантемировского района потоки фекалий затопили часть села. Как оказалось, в мясо-молочном комплексе прорвало отстойник с жидкими отходами.