Люди плавають на човнах: у Білорусі затопило цілу область, місцевих евакуюють (фото, відео)

Вода доходила до рівня вікон у будинках

На Гомельщині стався справжній потоп. Вулиці та дороги затоплені, а люди пересуваються на човнах. Місцевих мешканців зараз евакуювали у безпечні місця.

Так, сьогодні, 10 квітня, місцеві ЗМІ опублікували інформацію про те, що вночі під Гомелем прорвало греблю. Внаслідок цього потопи сталися у кількох населених пунктах. Сьогодні по всій країні й надалі триває сильна повінь через вихід з берегів різних річок.

"Сьогодні о 3:30 ночі стався прорив дамби у ст. Росинка-2 і всього за пів години вода залила будинки у вікна, на цей момент місцевих жителів евакуюють", — пише один із пабліків.

Також зазначається, що сильна повінь була зафіксована у Жлобинському районі. Затоплено дороги та люди, а місцеві жителі змушені пересуватися по населеним пунктам на човнах. У мережі опублікували фотографії та відео наслідків розливу Дніпра.

Як повідомляють у пресслужбі МНС Білорусі, до зони підтоплення потрапило 4 населені пункти: селище Вірське, Лугова Вірня, Малі Роги та деякі вулиці міста Жлобіна), а також 6 садівницьких товариств ("Будівельник", "Квітка", "Сейбіт", "Лісова Поляна", "Вишенька", "Добісна").

"На сьогодні ситуація знаходиться під контролем. На базі відділу освіти підготовлено пункт тимчасового прийому громадян, в якому можуть розміститися для проживання понад 100 осіб", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Воронезькій області у Новомарківці Кантемівського району потоки фекалій затопили частину села. Як виявилося, у м’ясо-молочному комплексі прорвало відстійник із рідкими відходами.